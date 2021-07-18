　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

人妻投訴「尪足底按摩花8千」太貴！店員語帶玄機：這要問妳老公

▲▼人夫足底按摩2小時花費近1萬。（圖／翻攝自微兔視頻）

▲人妻質疑店家亂收費。（圖／翻攝自微兔視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

貴陽一名人妻投訴稱，丈夫日前到足療店光顧不到2小時，竟然消費了2000元人民幣（約新台幣8648元）；她覺得事件疑點重重，列出多個證據認為店家收費有可疑。對此，職員無奈語帶玄機回應，「這要問妳老公。」事件引來網友一陣爆笑，「要麼這家店完，要麼這個家完。」

據《微兔視頻》報導，貴陽木姓人妻日前投訴，丈夫日前獨自在一間足底按摩店消費了2000元（人民幣，下同）。她氣憤控訴，這筆消費有問題。

▲▼人夫足底按摩2小時花費近1萬。（圖／翻攝自微兔視頻）

▲她氣憤投訴。（圖／翻攝自微兔視頻）

當時，木女查看發票發現，丈夫購買的服務除了洗腳，還有「神龍百草」、「天地精華」等項目，合計要1914元。她質疑，丈夫當天晚上10時到該店光顧，約零時離開，留在店內不超過2小時；然而發票所列4個項目，最短的60分鐘、最長的要100分鐘，若根據消費項目計算，丈夫至少要6、7個小時才能完成，「首先一個正常人來按摩店按摩6小時，我覺得這不合理。」

木女為證明丈夫零時左右就離開，更展示丈夫做足療後去KTV玩樂的發票，證明他凌晨20分左右就開了房，不可能在足底按摩消費了6小時，要求店方給出合理解釋，「我不知道這個金額怎樣算出來。」

▲▼人夫足底按摩2小時花費近1萬。（圖／翻攝自微兔視頻）

▲消費發票。（圖／翻攝自微兔視頻）

對此，店員無奈解釋，「這個妳問一下妳老公。」然而，木女卻認為職員的解釋含糊不清。

最後，木女丈夫回應當晚情況稱，自己當時喝了點酒，「我具體不太清楚，消費金額只是老婆有異議。」木女不放棄稱，自己會回家和丈夫商討，直至問題水落石出。

網友看後笑翻稱，「這女的不問問自己老公怎麼消費的，卻問人家足療店」、「所以神龍百草、天地精華是什麼項目」。

ET快訊
烟花最快周二變中颱！不排除「登陸」　北北基都在陸警範圍
台灣人不愛打AZ！他怒嗆「自私又勢利」　揭價格便宜全因1件事
快訊／打過兩劑AZ也染疫！英國男扺台陰轉陽　聚會親友多人確診
快訊／桃園確診足跡曝！曾到「汽車旅館開房」　連2天逛光南2門
雙胞胎愛上雙胞胎！姊妹熱戀巨肌兄弟　親密同居4人互尬
他曝數據「莫德納比AZ毒」！　釣出網狂推這疫苗：世上最好
快訊／確診孫「從台北回桃園」　90多歲長輩也染疫！3家人居隔
陳時中戶外飲食2指引　侯友宜不認同「這兩處」開放飲食
新莊男接種莫德納8天後腦幹出血亡　新北打疫苗後死亡累積95例
快訊／桃園保險業務染疫　「客戶媽媽+兒子」2人也確診
武嶺「從夜市開到早市」　停車場降載還硬擠！網驚：無政府狀態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人妻投訴「尪足底按摩花8千」太貴！店員語帶玄機：這要問妳老公

港警將舉行「公眾反恐演習」　地點含地鐵、商場「盼全民參與」

遊客往「孔子傳道」雕像亂丟錢　害至聖先師與弟子變「公開聚賭」

陸派「男女雙旗手」出席東奧開幕式　女排朱婷、跆拳道趙帥人氣高

北京再被暴雨侵襲　多條道路因山體滑坡、積水封鎖

香港9月底有望「七成人口接種」　BNT疫苗存貨僅剩40萬劑

養豬妹「13歲演電影」一夜爆紅！長太醜急退演藝圈　22年後現況曝

廈門新增台灣輸入感染3例　其中2人為福建籍

拿著菜刀找路人問路　他被警壓制大哭：我只是「買完刀迷路了！」

大陸2020年外貿出口百強出爐　前五名「鴻海家族占三席」！

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

人妻投訴「尪足底按摩花8千」太貴！店員語帶玄機：這要問妳老公

港警將舉行「公眾反恐演習」　地點含地鐵、商場「盼全民參與」

遊客往「孔子傳道」雕像亂丟錢　害至聖先師與弟子變「公開聚賭」

陸派「男女雙旗手」出席東奧開幕式　女排朱婷、跆拳道趙帥人氣高

北京再被暴雨侵襲　多條道路因山體滑坡、積水封鎖

香港9月底有望「七成人口接種」　BNT疫苗存貨僅剩40萬劑

養豬妹「13歲演電影」一夜爆紅！長太醜急退演藝圈　22年後現況曝

廈門新增台灣輸入感染3例　其中2人為福建籍

拿著菜刀找路人問路　他被警壓制大哭：我只是「買完刀迷路了！」

大陸2020年外貿出口百強出爐　前五名「鴻海家族占三席」！

高雄學前、國小教職員可打疫苗了　國高中還要再等等

烟花最快周二變中颱！不排除「登陸」可能　北北基都在陸警範圍內

雲林快打站日打2000僅1400預約　現場開放600名登記急速秒殺

持小斧頭討債「砍到爆血」！屁孩高調錄影傳IG　2嫌秒被警送辦

女騎士撞前車「酒測值1.0」　辯「吃2碗麻油雞」免坐牢代價9萬

英國當日確診破5.3萬創新高！《柏捷頓家族2》一週2染疫再度停拍

全力衝刺提升基隆疫苗覆蓋率　林右昌：輪到你，就來打！

富豪爽娶「小19歲脫衣舞孃」　新婚1年離奇慘死！她繼承千萬改嫁

飛行傘業者移送法辦　侯友宜：不能飛就是不能飛，別挑戰公權力

東奧開幕剩5天爆性醜聞！　工作人員把女工讀生「拖到觀眾席」性侵

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

大陸熱門新聞

養養豬妹13歲演電影一夜爆紅！22年後現況曝

陸爆人感染「猴B病毒」亡　患者曾解剖猴子

新兵手榴彈丟在腳邊！　中隊長1緊急動作救命

婚宴播「瘋狂連結片」綠帽新郎復仇

新華社首透露中印衝突細節　營長娃娃兵雙陣亡

短裙妹搭地鐵私密處大放送 ！不顧旁邊坐滿人

陸委會民調：台人近9成拒一國兩制

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

渝對台貿易「五年增長1.3倍」

美制裁7名中聯辦官員　陸外交部：廢紙一張

丈夫公公殺進門捉姦！正妹幼教師下秒淡定敷面膜

檢舉盜採砂石　夫妻被裝載機輾斃

2幼童被扔下15F慘死！狠父討好小三策劃2種殺子方案

藥廠徵人拉屎1200一次！每月最多捐22次

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

打疫苗後　醫生：2飲料先別喝

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

養養豬妹13歲演電影一夜爆紅！22年後現況曝

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

65歲陳美鳳打疫苗　網：阿嬤辛苦了

陳時中：降級餐飲限制「不可能再鬆了」

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面