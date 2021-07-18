人妻投訴「尪足底按摩花8千」太貴！店員語帶玄機：這要問妳老公

▲人妻質疑店家亂收費。（圖／翻攝自微兔視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

貴陽一名人妻投訴稱，丈夫日前到足療店光顧不到2小時，竟然消費了2000元人民幣（約新台幣8648元）；她覺得事件疑點重重，列出多個證據認為店家收費有可疑。對此，職員無奈語帶玄機回應，「這要問妳老公。」事件引來網友一陣爆笑，「要麼這家店完，要麼這個家完。」

據《微兔視頻》報導，貴陽木姓人妻日前投訴，丈夫日前獨自在一間足底按摩店消費了2000元（人民幣，下同）。她氣憤控訴，這筆消費有問題。

▲她氣憤投訴。（圖／翻攝自微兔視頻）

當時，木女查看發票發現，丈夫購買的服務除了洗腳，還有「神龍百草」、「天地精華」等項目，合計要1914元。她質疑，丈夫當天晚上10時到該店光顧，約零時離開，留在店內不超過2小時；然而發票所列4個項目，最短的60分鐘、最長的要100分鐘，若根據消費項目計算，丈夫至少要6、7個小時才能完成，「首先一個正常人來按摩店按摩6小時，我覺得這不合理。」

木女為證明丈夫零時左右就離開，更展示丈夫做足療後去KTV玩樂的發票，證明他凌晨20分左右就開了房，不可能在足底按摩消費了6小時，要求店方給出合理解釋，「我不知道這個金額怎樣算出來。」

▲消費發票。（圖／翻攝自微兔視頻）

對此，店員無奈解釋，「這個妳問一下妳老公。」然而，木女卻認為職員的解釋含糊不清。

最後，木女丈夫回應當晚情況稱，自己當時喝了點酒，「我具體不太清楚，消費金額只是老婆有異議。」木女不放棄稱，自己會回家和丈夫商討，直至問題水落石出。

網友看後笑翻稱，「這女的不問問自己老公怎麼消費的，卻問人家足療店」、「所以神龍百草、天地精華是什麼項目」。