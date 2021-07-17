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他在車上藏好「完美告白氣球」　想再做這壞事後示愛！後悔了

▲▼王男將雙B名車後車廂佈置滿滿示愛汽球，準備向女友告白。（圖／桃園警分局提供）

▲王男在後行李廂佈置滿滿示愛氣球，準備向女友告白。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

21歲王姓男子16日凌晨欲販售毒品咖啡包，為警方循線查獲，當員警掀開他駕駛的雙B名車後車廂時，看到滿滿的告白氣球，王男說賣完這批貨就準備向女友告白，並拜託員警不要破壞這個「意外驚喜」，員警見車廂黏的牢實，也未破壞，但這猶如周杰倫所唱『告白氣球』要給女友一個驚喜，卻意外栽在警方手上，瞬間由喜轉悲，也讓他感到懊悔不已。

▲雙B名車內搜出70包毒品咖啡包。（圖／桃園警分局提供）

▲警方在車內搜出70包毒品咖啡。（圖／桃園警分局提供）

▲王男因販賣毒品咖啡包被移送法辦。（圖／桃園警分局提供）

▲王男因販賣毒品咖啡被移送法辦。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局中路派出所執行「暑期青春專案肅毒勤務」，發現網路上有兜售毒品訊息，旋即組成專案小組積極查緝，昨日深夜在桃園區宏昌13街查獲王姓男子意圖販賣而持有毒品咖啡包70包〈毛重326公克，初篩有2級毒品反應〉，當員警對王姓男子所駕駛車輛實施檢查時，打開後車廂後意外發現驚喜有滿滿寫著「LOVE」汽球，原來王男準備向心儀女子告白，已經預先在其雙B名車後車廂布置好『告白氣球』來給對方一個驚喜，準備做完「這一拖」就直奔女友處告白。

▲▼王男將雙B名車後車廂佈置滿滿示愛汽球，準備向女友告白。（圖／桃園警分局提供）

▲王男將雙B名車後車廂佈置滿滿示愛氣球，準備向女友告白。（圖／桃園警分局提供）

王男也向員警拜託不要破壞他的示愛傑作，警方看到車廂內黏實牢靠，順了王男心願，也輕輕的關上後車廂，讓王男感謝不已，但告白前夕因販毒被逮，瞬間由喜轉悲，讓王男感到懊悔不已。

另經查，桃園分局持續緝毒專案，7個月來總計查獲新興毒品案76件152人，2911毒品咖啡包等，販賣毒品案51件84人，施用一、二、三級毒品案757件604人，緝獲一級毒品968.22公克、二級毒品15455.13公克、三級毒品7358.3公克等。

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