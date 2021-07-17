　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／東奧選手村爆首例確診！　1外籍工作人員染疫

▲▼東奧。（圖／路透）

▲東奧選手村爆首例確診。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

根據日本NHK報導，東京奧組委17日宣布，東京中央區的奧運選手村有一名外籍工作人員被驗出確診新冠肺炎，成為此次2020東京奧運選手村的首例確診案例。另據共同社報導，除了這名選手村人員之外，還有15名與東奧相關人員在17日PCR採檢確診。

根據路透報導，東奧開幕前已傳出數起新冠確診病例，最早是6月20日烏干達代表隊一名教練在成田機場入境時被驗出陽性，立即遭到隔離，3天後同團的一名選手也確診，全隊皆列為密切接觸者。不料，大阪府泉佐野市16日向警方通報，同團的烏干達20歲舉重選手塞奇特列科（Julius Setitreco）離開下榻的飯店後失蹤，還事先留紙條稱「烏干達的生活太苦，我想留在日本為老婆、兒子打拼」。

共同社先前報導指出，日本政府與東京奧組委研擬，針對與確診者密切接觸的選手，將在比賽開始約6小時前先進行PCR檢測，若呈陰性才允許出賽，對於柔道等較易有肢體接觸的比賽，規劃於賽後再次採檢。另外，東京都廳16日通報，單日新增1271例確診，連續第3天日增人數突破1000大關。

►東奧前失蹤！烏干達20歲選手「搭新幹線」逃跑　留紙條：想留日工作
►東奧巴西選手團「入住飯店」爆群聚　日律師提交45萬人停辦連署書
►東奧倒數8天！東京增1308例確診　疫情反撲「連2日破千」

Graietti熱壓三明治鬆餅機　原價1280→特價649！

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
老公8級傷殘！27歲正妹日扛2000袋水泥　爆「開千萬超跑」
「再給我嘴啊！」　大都會、海盜爆衝突板凳清空
恐有雙颱！李富城警告「藤原效應」　這2天影響台灣最大
台北地下街爆群聚！醫揭「傳染途徑」超抖：一切都鬆開了
快訊／東奧選手村爆首例確診！　1工作人員染疫
2個月電費100多元！房客「生活模式」勵志炸　1年半退租：買

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓軍艦確診者恐爆增！49人「快篩陽性」　副隊長：做好心理準備

快訊／東奧選手村爆首例確診！　1外籍工作人員染疫

他帶女友見公婆「爸爸一看太滿意」　夜裡和準媳婦上床又懷孕！

東奧前失蹤！烏干達20歲選手「搭新幹線」逃跑　留紙條：想留日工作

海地總統遇刺案最新進度曝！　「前司法官員」疑3天前下令殺人

接種2劑疫苗見效！　英國80歲↑老人染疫死亡率「大幅降低」

比利時大洪災逾20人罹難　訂7／20為全國哀悼日

法國Delta病毒肆虐　單日確診10908人

海地總統遇刺喪禮23日舉行　遺孀將返國參加

金正恩厚愛年輕美女樂團！　賜入住宮殿獎賞對黨的忠誠

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

南韓軍艦確診者恐爆增！49人「快篩陽性」　副隊長：做好心理準備

快訊／東奧選手村爆首例確診！　1外籍工作人員染疫

他帶女友見公婆「爸爸一看太滿意」　夜裡和準媳婦上床又懷孕！

東奧前失蹤！烏干達20歲選手「搭新幹線」逃跑　留紙條：想留日工作

海地總統遇刺案最新進度曝！　「前司法官員」疑3天前下令殺人

接種2劑疫苗見效！　英國80歲↑老人染疫死亡率「大幅降低」

比利時大洪災逾20人罹難　訂7／20為全國哀悼日

法國Delta病毒肆虐　單日確診10908人

海地總統遇刺喪禮23日舉行　遺孀將返國參加

金正恩厚愛年輕美女樂團！　賜入住宮殿獎賞對黨的忠誠

洗衣槽「2孔洞好謎」　他洗滌劑直接倒！內行看傻：衣服直接報銷

街友日花1萬當大爺！一動作奪15萬救命錢　飯店品千元牛排配醇酒

網購咖啡豆「卻收到這一包」　商品主人現身相認！

南韓軍艦確診者恐爆增！49人「快篩陽性」　副隊長：做好心理準備

2童被扔下15F慘死！狠父討好小三「策劃2種殺子方案」駭人細節曝

LIFE・經典／更安全的矽膠燈泡面市　且價格平易近人

Alfa Romeo「首款PHEV油電休旅」是Tonale　明年第1季亮相

來得太突然！歐告收到「9手摸摸」尬露齒笑　突吠叫結局嚇傻家人

疫情趨緩　Rakuten猿氣小子數位棒球夏令營招生

這道菜讓美食通也害怕！　莎莎：我沒有勇氣吃！

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

印度神童注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

不信新冠！患者呼氣「他大口吸完確診亡」

不被承認也要自費接種！星國搶打科興原因曝

洛杉磯：7／17起強制恢復戴口罩

AZ疫苗保護力終生有效！像形成殺手訓練營

19歲2600萬粉網紅自稱不孕「無套多女」　誘拐影片被流出

搶救落水少年！30人跟著跌入釀4死

西歐又一夜豪雨　死亡洪水奪126命

兒帶女友回家　爸爸滿意到和她上床又懷孕！

阿富汗戰地採訪　普立茲獎記者亡

金正恩厚愛美女樂團！　賜入住宮殿獎賞

研究：新冠後遺症陰莖縮小、記憶衰退

比利時大洪災逾20人罹難　訂7/20為全國哀悼日

世衛調查病毒　提案再次前進武漢

更多熱門

相關新聞

東奧前失蹤！烏干達選手留紙條：想留日工作

東奧前失蹤！烏干達選手留紙條：想留日工作

東京奧運即將於23日正式開幕，卻沒想到風波一波未平、一波又起，繼先前才傳出烏干達籍選手入境後驗出確診，豈料同團的20歲烏干達籍舉重選手塞奇特列科（Julius Setitreco）傳出從下榻飯店失蹤，臨行前用英文留下紙條，「烏干達的生活太苦，我想留在日本為老婆、兒子打拼」，外傳16日被民眾目睹購買前往名古屋的車票。

施洛德無緣東奧　德無法承擔保險

施洛德無緣東奧　德無法承擔保險

謝語倢、許絜瑜補進奧運女雙　

謝語倢、許絜瑜補進奧運女雙　

東奧防疫升級頒獎將採「自助式」

東奧防疫升級頒獎將採「自助式」

東奧選手被列密切接觸者　6小時前PCR陰性即可出賽

東奧選手被列密切接觸者　6小時前PCR陰性即可出賽

關鍵字：

東奧

讀者迴響

熱門新聞

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

《還珠》小燕子本來是她！女星哭被套路

張忠謀戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死

醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

年輕妹陪男友跑外送　照片一出萬人戰翻

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

偷吃人妻！小王1句「大便平地人」讓姦情敗露

印度神童注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

狠父為討好女友　將2幼子「扔下15層樓」殺害

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

華晨宇被爆渣男「張碧晨是小三」疑正宮曝私密片

莫德納沒了換「國產疫苗」上場？陳時中回應了

謝志偉打完2劑疫苗了！臉書公布廠牌　最後一句高級酸

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面