快訊／東奧選手村爆首例確診！　1外籍工作人員染疫

▲東奧選手村爆首例確診。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

根據日本NHK報導，東京奧組委17日宣布，東京中央區的奧運選手村有一名外籍工作人員被驗出確診新冠肺炎，成為此次2020東京奧運選手村的首例確診案例。另據共同社報導，除了這名選手村人員之外，還有15名與東奧相關人員在17日PCR採檢確診。

根據路透報導，東奧開幕前已傳出數起新冠確診病例，最早是6月20日烏干達代表隊一名教練在成田機場入境時被驗出陽性，立即遭到隔離，3天後同團的一名選手也確診，全隊皆列為密切接觸者。不料，大阪府泉佐野市16日向警方通報，同團的烏干達20歲舉重選手塞奇特列科（Julius Setitreco）離開下榻的飯店後失蹤，還事先留紙條稱「烏干達的生活太苦，我想留在日本為老婆、兒子打拼」。

共同社先前報導指出，日本政府與東京奧組委研擬，針對與確診者密切接觸的選手，將在比賽開始約6小時前先進行PCR檢測，若呈陰性才允許出賽，對於柔道等較易有肢體接觸的比賽，規劃於賽後再次採檢。另外，東京都廳16日通報，單日新增1271例確診，連續第3天日增人數突破1000大關。

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