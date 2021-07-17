東奧組委會「緊急事態下」辦40人歡迎晚會　日網全罵翻！

▲ 東奧將於23日開幕。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東奧即將登場，但日本東京連續4天日增破千起新冠肺炎確診病例，17日奧運選手村更出現首例確診，疫情不見好轉跡象。然而東京奧運組織委員會18日將為國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）舉行歡迎晚會，將有多達40人出席，引起網友一面倒怒罵。

綜合日媒報導，巴赫的歡迎晚會18日晚間將在東京迎賓館舉行，日本首相菅義偉、東京都知事小池百合子、東京奧組委主席橋本聖子等逾40人將出席，包括2月在性別歧視爭議下辭職的前主席森喜朗。

受到疫情影響，晚會將使用可容納150人的場地，席間不提供食物與酒精飲料，出席人員只能互相打招呼，並安排與會者演說與鋼琴家演奏。

奧組委在緊急事態宣言下仍要舉辦晚會的消息一出，引來眾多民眾不滿，紛紛留言表示，「明明要求國民不要2人以上聚餐」、「99.9%日本人都不歡迎」、「請與會者自行負擔費用，別再浪費人民的納稅錢」、「現在人們都要克制聚餐，這不是很奇怪嗎」、「這樣的話就算宣布緊急事態，人們也不會聽進去吧」。

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