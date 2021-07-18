快訊／男人幫傳播鏈足跡擴大　台中家教男發病前爽玩台北這3區

▲跨縣市傳播鏈多人染疫，其中台中家教男發病前大玩萬華、信義、中正區，被懷疑是感染源頭。（圖／彰化縣衛生局提供）



記者游瓊華／台中報導

中彰投爆發跨縣市男人幫聚會傳播鏈累計4人染疫，衛生單位清查，其源頭很有可能來自台中30歲的家教男、案15386。由於家教男對疫調「語焉不詳」，衛生單位請求警政協尋發現，家教男曾在6月底到台北爽玩多天，足跡遍及台北萬華、中正區以及信義區等多處，詳細足跡情況有待再進一步釐清。

這起跨縣市男人幫聚會傳染鏈累計至少4人染疫，包括彰化海鮮小開案15341、台中家教男案15386、家教男的友人搬家男、案15428，以及彰化一名31歲創投董座，其中海鮮小開、家教男、創投董座都與7月5日一場豪宅趴聚會有關。另外，疫調也赫見，這些確診者社交圈中有2名南投確診個案，衛生單位正積極追查其關連。

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彰化海鮮小開係此傳播鏈最先確診個案，台中市衛生局原以為台中家教男的感染源來自海鮮小開，但調查後發現，台中家教男的Ct值為29，屬於快康復階段，且血清檢測發現，其感染時間更早，有可能是家教男傳給海鮮小開。

此外，衛生單位回溯家教男的足跡史，發現其6月25日後曾到北部遊玩多天，足跡更遍及台北萬華、信義區、中正區等地，懷疑是傳播鏈源頭，其細節衛生單位仍在積極疫調、追查足跡中。