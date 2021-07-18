　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南民宅疑瓦斯漏氣引發氣爆！1男嚴重灼傷　樓上女住戶嚇昏

記者林悅／台南報導

台南市東區裕農路726巷內1處民宅，18日凌晨0時16分許，發生疑似瓦斯氣爆事件，台南市消防局據報出動消防人車前往，火勢在10幾分鐘後就被撲滅，惟1名31歲高姓男子全身遭受2度灼傷，送成大醫院急救，初步調查疑瓦斯漏氣引起氣爆，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南市東區裕農路726巷內1處民宅，18日凌晨零點許發生瓦斯氣爆，造成31歲男子受大面積2度灼傷送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區裕農路726巷內1處民宅，18日凌晨零點許發生瓦斯氣爆，造成31歲男子受大面積2度灼傷送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於18日凌晨0時16分許接獲民眾報案稱，位於東區裕農路726巷內1處公寓民宅發生的巨大爆炸聲響，並發生火警，消防局馬上派出防人車前往搶救，消防人員到場火場發現1樓屋內的桶裝瓦斯起火，緊急出水，很快在10幾分鐘內撲滅火勢。

▲台南市東區裕農路726巷內1處民宅，18日凌晨零點許發生瓦斯氣爆，造成31歲男子受大面積2度灼傷送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員發現1名31歲的高姓男子身受大面積2度灼傷，救護人員以救護車送往成大醫院救治。據了解，高男向消防人員表示，他一人租住該處，並無其他人員同住，初步懷疑係瓦斯漏氣引發氣爆，氣爆並造成附近20多戶向警方通報有住宅門窗、屋牆或停放汽、機車的財物損失。惟真正起火原因及財物損失由消防局調查中。

此外，1名住在氣爆戶上方的1名30多歲女住戶被強大爆震嚇得換氣過度快昏倒，請救護車幫忙預防性送醫。據了解，高男房東表示，高男是從事水電工作，原本預定21日要搬走，沒想到竟會發生氣爆意外，高男租住狀況正常，最近並沒有什麼異狀。

「Graietti 熱壓三明治 / 鬆餅機」
 

ET快訊
去過必關店！　案15424足跡讓內湖人傻眼「到底多愛賣場」
鳳梨29年來第1次浪漫！　寵溺辣女友「超甜舉動」惹哭她：幸福
台灣首例！醫院診斷外流　北部男國內外混打「AZ+輝瑞+莫德納
快訊／NBA總冠軍戰字母哥轟32分滅太陽　公鹿率先聽牌
「太想要女兒」力拼第3胎！台南2歲女童跑出門迎接…竟慘遭爸輾
快訊／男人趴傳播鏈足跡擴大！　家教男發病前爽玩台北這3區
直擊／今天飛了！「威剛科技」包機讓百名員工到關島打疫苗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南民宅疑瓦斯漏氣引發氣爆！1男嚴重灼傷　樓上女住戶嚇昏

台東3300教職員接種疫苗　饒慶鈴：有就快打不要挑

高雄最大夜市微解封！80攤商喜迎顧客⋯冷收尾　營業5hrs來客數曝

台南南區灣裡夜市「微」開張　市府聯合稽查宣導防疫

新北鼓藝節Online上陣　鼓舞臺灣擊振人心一起「＋0」

炎夏冰冰涼涼最好吃　新北三芝甜脆「蜜雪梨」開賣

雲林斗六「人文夜市」直擊！微解封人潮多　攤商笑度週末

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護堅守北海岸共同抗疫

快訊／高雄女接種AZ後送醫！抽搐、呼吸急促　衛生局曝真實情況

嚴守市場及大賣場防疫措施　台南便利送訂購 1個半月業績破870萬

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

台南民宅疑瓦斯漏氣引發氣爆！1男嚴重灼傷　樓上女住戶嚇昏

台東3300教職員接種疫苗　饒慶鈴：有就快打不要挑

高雄最大夜市微解封！80攤商喜迎顧客⋯冷收尾　營業5hrs來客數曝

台南南區灣裡夜市「微」開張　市府聯合稽查宣導防疫

新北鼓藝節Online上陣　鼓舞臺灣擊振人心一起「＋0」

炎夏冰冰涼涼最好吃　新北三芝甜脆「蜜雪梨」開賣

雲林斗六「人文夜市」直擊！微解封人潮多　攤商笑度週末

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護堅守北海岸共同抗疫

快訊／高雄女接種AZ後送醫！抽搐、呼吸急促　衛生局曝真實情況

嚴守市場及大賣場防疫措施　台南便利送訂購 1個半月業績破870萬

牡丹灣villa提交26住宿名單　其中14人疑群聚...業者挨罰道歉

打完2劑AZ仍染疫！　南韓IOC委員「入境日本確診」無緣東奧

快訊／下周油價連十漲 95汽油破30元「雙平穩機制啟動！」

露營區訂房比木屋多2倍！武陵農場曝：4倍大繡球花池將到來

福斯確認將有「ID.8」旗艦電動休旅　7人座空間比Atlas還大

樓上小孩有夠「歡」！網友悔搬「學區房」　網嘆：萬金買厝邊

豹紋珍奶瘋全台！台南超夯冰店　必吃巨無霸版芒果布丁冰

尹恩惠認了被金鍾國摀耳：很心動！還原「街頭接吻朱智勛」緋聞始末

匡噹巨響！韓女神「坐壞櫃子超慌」　經紀人幫修理偷笑：她胖8kg

人妻緊急剖腹！　公公罵她「太懶惰」還不准兒子顧小孩：女人的事

地方熱門新聞

高雄女打AZ後抽搐呼吸急促送醫！

高雄最大夜市微解封！5hrs來客數曝

斗六人文夜市微解封　人潮多攤商笑了

台南南區灣裡夜市「微」開張

台中三越確診男　2處新足跡曝光

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

迎戰微解封第一個周末　陽明山國家公園管制攻略曝

台南便利送訂購業績破870萬

台東教職員接種疫苗　饒慶鈴：有就打不要挑

不讓香菜皮蛋專美　台主廚推「雞佛披薩」

南投造冊與1922預約　分流避免重演群聚

AZ施打Day2　鄭文燦籲：18歲↑踴躍登記接種意願

高雄男打完疫苗猝死！衛生局回應了

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

更多熱門

相關新聞

見疫情3數字…台大醫哭了！「這族群讓我很感動」

見疫情3數字…台大醫哭了！「這族群讓我很感動」

三級警戒以來，昨（17）日新增本土個案首度降到剩8例，指揮中心指揮官陳時中首度鬆口下週有望以緩坡式解除三級。久違的好消息讓前台大感染科醫師林氏璧超感動，不僅是本土確診數降至個位數，16日單日疫苗接種數超過28萬人次，涵蓋率20.40%，其中有一族群從初期接種率僅10多%，歷經緩打潮，不到2週時間衝到70.94%，讓他忍不住哭了。

氣爆現場曝光！台南男「點火抽菸」下秒爆炸

氣爆現場曝光！台南男「點火抽菸」下秒爆炸

救護畫面曝！台南2歲女童遭父輾過　搶救不治

救護畫面曝！台南2歲女童遭父輾過　搶救不治

726降級可能性高！　名醫預言「降到二級警戒會變怎樣」

726降級可能性高！　名醫預言「降到二級警戒會變怎樣」

泰妹曝身體密碼狂勾魂　老司機敲門她傻眼了

泰妹曝身體密碼狂勾魂　老司機敲門她傻眼了

關鍵字：

台南東區民宅瓦斯漏氣灼傷影音

讀者迴響

熱門新聞

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

打疫苗後　醫生：2飲料先別喝

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

即／6號颱生成！烟花路徑南修逼台

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

台南2歲女童遭父親開車撞倒！凌晨不治

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

39歲八點檔女星屬「第九類」排到AZ殘劑！

40歲仍是超商員工　薪資贏一堆人

遭嗆「花錢是大爺」！女外送員被逼下跪道歉

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面