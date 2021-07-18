台南民宅疑瓦斯漏氣引發氣爆！1男嚴重灼傷　樓上女住戶嚇昏

記者林悅／台南報導

台南市東區裕農路726巷內1處民宅，18日凌晨0時16分許，發生疑似瓦斯氣爆事件，台南市消防局據報出動消防人車前往，火勢在10幾分鐘後就被撲滅，惟1名31歲高姓男子全身遭受2度灼傷，送成大醫院急救，初步調查疑瓦斯漏氣引起氣爆，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南市東區裕農路726巷內1處民宅，18日凌晨零點許發生瓦斯氣爆，造成31歲男子受大面積2度灼傷送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於18日凌晨0時16分許接獲民眾報案稱，位於東區裕農路726巷內1處公寓民宅發生的巨大爆炸聲響，並發生火警，消防局馬上派出防人車前往搶救，消防人員到場火場發現1樓屋內的桶裝瓦斯起火，緊急出水，很快在10幾分鐘內撲滅火勢。

消防人員發現1名31歲的高姓男子身受大面積2度灼傷，救護人員以救護車送往成大醫院救治。據了解，高男向消防人員表示，他一人租住該處，並無其他人員同住，初步懷疑係瓦斯漏氣引發氣爆，氣爆並造成附近20多戶向警方通報有住宅門窗、屋牆或停放汽、機車的財物損失。惟真正起火原因及財物損失由消防局調查中。

此外，1名住在氣爆戶上方的1名30多歲女住戶被強大爆震嚇得換氣過度快昏倒，請救護車幫忙預防性送醫。據了解，高男房東表示，高男是從事水電工作，原本預定21日要搬走，沒想到竟會發生氣爆意外，高男租住狀況正常，最近並沒有什麼異狀。

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