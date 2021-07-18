微解封首周末！新北規勸戴口罩183件　侯友宜：現在還是三級警戒

記者黃巈禾／新北報導

對於微解封後的第一個周末，新北市長侯友宜18日指出，17日光規勸大家戴上口罩就有183件，其中有處罰的有29件。

侯友宜18日在防疫記者會上說明，對於人車流管控，特別啟動人潮儀表板管控，同時有出動所有區公所、警察同仁以及主管單位到現場查看，主要針對戴上口罩、保持社交距離、管控人潮嚴格執行，現在還在警戒三級，昨天光規勸大家戴上口罩有183件，其中特別處罰29件，呼籲民眾目前還是在三級警戒，要遵守防疫的相關規定。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

