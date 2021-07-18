即／華府棒球場外「槍響連爆」至少2人中彈　球迷竄逃畫面曝光

▲現場球迷驚慌逃竄。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷、陳宛貞／綜合外電報導

美國華盛頓特區國民球場（Nationals Park）17日場外驚傳槍擊，場上球員稍早已全數撤回休息區，球賽緊急喊卡。最新消息指出，現場至少2人中彈，《衛報》美國記者根據大都會警局說法表示，有1名女性觀眾稍早被急救人員以擔架抬出。

NBC New York報導，現已知至少2人中彈緊急送醫，所幸均有呼吸且意識清楚，警方認定這起槍擊事件與球賽無關。依據多段在推特瘋傳的影片顯示，光是球賽電視轉播就能聽到槍響，且在槍響傳出後，轉播立即停止，可見現場大批球迷奔跑逃離現場。

事發當下，球賽轉播員告知球迷保持冷靜，待在場內，多次強調槍擊事件發生地點在場外。依據華盛頓國民隊稍早最新聲明指出，球迷們已經可以從CF、RF指定大門離開球場，目前正與執法部門進行後續配合。華盛頓特區警察表示，除了2人中彈送醫之外，另有2人稍早也到醫院接受槍傷治療。

Hope everyone is safe at Nationals park. I heard a few loud bangs and then a mass exodus. View from my roof pic.twitter.com/MA1B7z83u2 — Jalen Drummond (@jalen_drummond) July 18, 2021

Players, including Fernando Tatis Jr. Just ran into stands and grabbed family members and brought them to clubhouse. pic.twitter.com/DlC1bSv3I7 — Kevin Acee (@sdutKevinAcee) July 18, 2021



