開放混打「AZ+BNT或莫德納」　加拿大完整接種率達48.6%超車美國

▲ 杜魯道表示，將確保混打疫苗的民眾國際旅行不受到限制。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大6月開放混打阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞/BNT及莫德納疫苗，覆蓋率快速上升，截至18日已有48.6%人口完整接種，超越美國。但以混打方式完成2劑接種的加拿大民眾欲前往未開放混打的國家，可能面臨困難。加國政府16日對此表示，將與他國溝通，確保這些民眾獲得認可。

加國國家免疫諮詢委員會（NACI）6月1日發布新方針，允許第一劑施打AZ的民眾第二劑改打任一mRNA疫苗，即BNT或莫德納；第一劑施打BNT或莫德納者則建議第二劑選擇同一廠牌，但若疫苗庫存不足或無法取得，可改打另一mRNA疫苗。

《金融時報》指出，疫苗充足的美國接種速度近來停滯不前，平均每天施打不到50萬劑，遠不及4月中旬的340萬劑高峰，目前完整接種人口比例排名全球第14名。加拿大起初面臨疫苗短缺困境，6月初僅5.8%人口完整接種，與美國同期的41%相差懸殊，但一個多月來急起直追，18日以48.6%超越美國的48.4%，至少接種一劑人口比例則達69.4%，大勝美國的55.9%。

然而，部分混打的加拿大民眾擔心，未來欲拜訪不承認混打的國家，可能受到限制。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）本周稍早被問及此事時回應，「我們將與國際社會合作，確保以加拿大認為安全有效的方式接種疫苗者能得到世界各地認可。」

加國政府間事務部長勒布朗克（Dominic LeBlanc）15日則在記者會上宣布，正與盟友合作分享數據，合作制定最佳防疫策略，也了解國人對國際旅行的憂慮，將推出國際公認的接種證明或疫苗護照，未來幾周或幾月內將說明細節。

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