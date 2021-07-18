本土穩住但境外移入全Delta！急診醫曝下一步：需2劑疫苗覆蓋率60%

▲現在防疫重點是邊境防守並加速疫苗施打。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

指揮中心日前公布上周境外移入個案的基因定序，全數都是印度變種Delta變異株，隨著本土確診數屢創新低，政府應該將防疫目標轉向邊境防守。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，「只有當兩劑疫苗的覆蓋率超過 60% 才能稍微鬆口氣。」

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，昨天（17）新增8名本土個案，即使未來幾天本土病例稍有增加，整體趨勢仍是往好的方向發展，「無意外，7/26 不會再延長三級疫情警戒。」現在政府一邊鬆綁，一邊觀察疫情變化來調整應對措施，加上民眾大多習慣戴口罩、勤消毒的生活模式，「我覺得出現第二波大規模社區疫情的機率不大」。

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▲謝宗學認為7/26高機率解封。（示意圖／記者林敬旻攝）



本土疫情的危機暫時解除，謝宗學提醒，政府現在應該把注意力擺在境外移入個案，現今Delta變異株已經取代先前世界主流的英國Alpha變異株，光是圍堵政策難以抵抗Delta病毒，必須「兩劑疫苗的覆蓋率超過 60% 」人民才能稍微放心，現階段最重要的就是邊境管制，並加速提高疫苗覆蓋率。

謝宗學提到，台灣疫苗覆蓋率14日已超過同樣在5月爆發社區感染的越南，16日疫苗覆蓋率達到20%，正一步步接近日本、韓國的30%，7月底有望達到目標25%的覆蓋率，「莫德納用罄後，接種速率可能會減緩，政府可能需要採取更靈活的排序方法。」