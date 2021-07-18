不會變萬磁王！接種後皮膚症狀總整理　莫德納最常見「新冠手臂」

記者趙于婷／台北報導

台灣正加速施打新冠肺炎疫苗，不過近期也瘋傳打完莫德納變萬磁王，手臂吸得住鐵湯匙，引起不少施打後網友實測。但也有醫師解釋所謂的「萬磁王」情況其實和疫苗無關；另外，國際上也有做施打後「皮膚症狀反應」整理，其實施打莫德納之後最常見的是「新冠手臂」。

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目前台灣已經全面開放18歲以上民眾上網做新冠肺炎意願登記，至今已累計近8百萬人，隨著接種率上升，接種後不良事件通報也越來越多，國際上也早有針對接種疫苗後皮膚可能會出現的反應做研究整理。

包括醫學期刊「刺絡針」（Lancet）和美國皮膚科醫學期刊（JAAD）都有蒐集英美兩國大規模施打AZ、BNT與莫德納疫苗出現皮膚反應進行整理。

Lancet共搜集62萬人接受2劑BNT或1劑AZ的安全及有效性報告，發現施打後常見的皮膚局部副作用，包括紅/腫/熱/痛/癢/瘀青/壓痛/腋下淋巴腺腫等，當然接種不同疫苗，發生率也有所不同。另外，JAAD發表的期刊，則是針對414位施打mRNA疫苗後皮膚出現紅疹的案例分析，也分析出最常見的5種紅疹。

值得注意的是，其實莫德納最常見的是新冠手臂。書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐先前提醒，倘若注射疫苗7到8天手臂腫起來，且有熱痛癢反應，就是「延遲型大型局部反應」，就叫做新冠手臂，而新冠手臂是mRNA疫苗特有的皮膚反應，大部分的人會在4天左右消退。想知道更詳細的接種後皮膚反應，就快上ETtoday新聞雲Podcast節目《痛痛飛走了》收聽。

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