楊志良稱「ANA陰性無抗體」才打AZ！專家再打臉：那只是例行檢查

▲楊志良是聯亞新冠疫苗臨床計畫的關門收案者。（圖／聯亞生技提供）

記者趙于婷／台北報導

前行政院衛生署長楊志良日前參加聯亞疫苗臨床試驗，結果自稱體內沒有產生抗體，推測自己是施打安慰劑，所以又接種AZ，更直言「是檢驗ANA陰性才打AZ」。對此，他先遭到醫師林靜儀打臉「ANA是抗核抗體，是風濕免疫相關疾病的血清指標。」聯亞疫苗試驗主持人黃高彬受訪時也表示，檢驗ANA是正常流程，要確保受試者沒有免疫疾病。

楊志良昨晚在臉書上表示「自己6月7日抽血檢驗，ANA僅有40，亦即為陰性，才跑去接種AZ疫苗」，他更直言「當時尚未公布二期實驗結果，雖不知是因為在對照組，注射的是生理食鹽水，還是整個實驗失敗，但總之體內沒有抗體是事實，當時疫情嚴峻，自己又是高風險的高齡者，所以在收到可以施打公費疫苗的通知後，便於6月23日接受AZ疫苗注射。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，醫師林靜儀在臉書上發文回應，「ANA 是抗核抗體（anti-nuclear antibody），是風濕免疫相關疾病的其中一個血清指標。」而COVID-19 疫苗誘發身體對抗武漢肺炎的是中和抗體（Neutralizing Antibody），「那位當國產疫苗人體試驗又跑去打AZ的楊先生拰是不是哪裡搞錯了」。

▲▼楊志良和林靜儀隔空交火。（圖／翻攝自楊志良、林靜儀臉書）

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、聯亞疫苗試驗主持人黃高彬受訪時也表示，ANA是風濕免疫抗體，檢測數值是固定流程，如果受試者有免疫方面問題，例如有紅斑性狼瘡，就會被排除，所以ANA算是一個篩檢，這只是一個受試資格的門檻。

黃高彬說，來做受試的人都會先抽血檢查，確定身體情況允許，才會施打疫苗，並不是所有人來，就可以接受受試，一般來說，抽完血就會看到ANA數值，所有檢查約在2~3天就會出來，正常流程也都會說明，如果沒有問題，會安排隔週打疫苗，檢查都是安全性考量。

而針對楊志良混打AZ一事，黃高彬也直言「他本來就不合理啊！解盲相關資訊都寫在同意書裡面，他都是同意的，那他現在又反悔？只是因為做臨床試驗不會追究，其實是他違約，並不是我們違約。」另外，黃高彬也透露，目前大概有40人反悔，但本來試驗就有收到4千多人，所以影響不大。