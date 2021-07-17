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「好萊塢開膛手」死刑！艾希頓庫奇出庭作證　約會對象被47刀殘殺

▲▼好萊塢開膛手賈吉洛被判處死刑，艾希頓庫奇曾出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）

▲好萊塢開膛手賈吉洛16日被判處死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

被稱為「好萊塢開膛手」的連續殺人魔賈吉洛（Michael Gargiulo），曾在10多年前殘忍殺害2名女子，又在2008年企圖殺害另一名26歲女子，但因被害人抵抗而沒有得逞。賈吉洛先前已經陪審團認定謀殺罪成立，洛杉磯法院16日正式判處他死刑。

綜合外媒報導，賈吉洛在2001年謀殺22歲的艾爾琳（Ashley Ellerin），又在2005年謀殺32歲的（Maria Bruno），下手地點均為被害者住處。其中艾爾琳被發現時倒臥在血泊中，全身共有47刀傷，手段兇殘。

賈吉洛的案件之所以引發全球關注，是因為第一位被害者艾爾琳遇害當晚，原本要和好萊塢影星艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）約會。艾希頓庫奇也曾出庭作證稱，他當晚到艾爾琳住處外敲門，但卻沒有人回應，他透過窗戶看到地板有紅色液體痕跡，但他當時以為是酒漬。

▼艾希頓庫奇2019年曾出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼好萊塢開膛手賈吉洛被判處死刑，艾希頓庫奇曾出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）

犯下兩起命案後，賈吉洛又在2008年企圖謀殺26歲女子墨菲（Michelle Murphy），但因對方極力反抗而沒有得逞，且他還因此在現場留下血跡，讓警方得以循線將他逮捕。

陪審團在2019年認定，賈吉洛涉犯兩項謀殺罪和一項謀殺未遂罪成立，建議法院判處死刑。不過因為程序問題何新冠疫情爆發等因素，洛杉磯法院直到16日正式判處賈吉洛死刑。

不過，加州最後一次處決死刑犯已經是2006年，且自從2019年民主黨人紐森（(Gavin Newsom）當選州長以來，加州已經不再處決死刑犯，因此賈吉洛是否真的會被處決仍是未知數。

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