唐鳳平台預約開打首日　桃園21043人接種！長輩施打率六都第一

▲市長鄭文燦宣布，桃園第三輪疫苗施打日。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦16日表示，第三輪的COVID-19疫苗施打，目前登記已有31萬人，仍擴大登記中，將於7月23日展開施打，市府也在這一波新增林口體育館及陸軍專科學校2處大型接種站，還有到達31個的社區接種站、20家醫療院所、96家診所、13區衛生所施打疫苗，預計每週施打能量放大到16萬人，7月底桃園的疫苗覆蓋率可達30%。

鄭市長說：桃園市16日起迄22日展開第二輪的疫苗預約施打，這一輪總共會有10萬人是合格的施打對象，而這也是新一輪的AZ疫苗施打第一天，今天桃園預約施打民眾有21,319人，接受施打民眾21,043人，出席率98.7%，非常高，在全市31個疫苗接種站同步開打。

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鄭市長表示，由於媒體報導，有些縣市有混打或誤打的情況，因此桃園的各疫苗接種站報到處，都準備電腦連線可以上傳到健保系統，確定是不是合格的施打對象，要檢核通過後才能施打，雖然是比較嚴謹些，多了一個程序，但整個施打的流程一樣很順利，由於這一波施打多半是年輕人，有些站甚至達800人的滿載，但幾乎都在11點前完成疫苗施打。

鄭文燦說：桃園65歲以上人口有31萬人，完成接種23萬人，接種率是73.62%，是六都第一名；另外，75歲以上有10萬7千人，接種近8萬人，接種率74.17%，也是六都第一名。

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