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疫苗混打會更好？　桃園接種站「過卡嚴查」！鄭文燦：中央未同意

▲鄭文燦表示，疫苗混打中央未同意。（圖／市府提供）

▲鄭文燦表示，中央未同意疫苗混打。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國內疫苗開打順序陸續向下開放到18歲以上族群，因施打族群龐大，疫苗種類不一，未來可能出現混打情形？桃園市長鄭文燦16日表示，目前中央疫情指揮中心並沒有同意混打，桃園各疫苗接種站於報到處，會採取過卡嚴格查核。因為，疫苗的安全性，是疫苗政策的核心，在中央還沒有做決定之前，請國人不要輕易嚐試混打。

市長鄭文燦表示，桃園在這波第二輪疫苗預約施打，主要以施打AZ為主，並有30個社區接種站為市民朋友服務，預計每週可施打10萬人；而第三輪COVID-19疫苗施打，目前登記已有31萬人，仍擴大登記中，將於7月23日展開施打，市府也在這一波規劃新增體育大學林口體育館及陸軍專科學校，加上原有的巨蛋體育館3個大型接種站，還有到達31個的社區接種站、20家醫療院所、96家診所、13區衛生所，預計每週施打能量放大到16萬人，7月底桃園的疫苗覆蓋率可達30%。

鄭市長也說，接種第一劑疫苗後一段時間即會產生保護力，可預防感染及重症的風險，預計接種後間隔10週可接種第二劑；此外，已接種者除了保留疫苗接種紀錄卡外，也可下載健保快易通APP，內建的健康存摺涵蓋就醫、用藥、篩檢及接種資料，便於大家查詢。

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