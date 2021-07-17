快訊／出差屏東9小時！彰化「31歲確診創投董座」感染源找到了

▲葉彥伯表示，經疫調後發現昨確診男子有「跨縣市年輕人社交活動史」。（圖／翻攝臉書直播）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

中央流行疫情指揮中心表示，今新增本土8例，是自疫情在台爆發以來新低；而今彰化雖然「嘉玲」，但衛生局長葉彥伯表示，昨新增的確診個案、小型創投顧問公司男老闆(31歲)終於找到感染源，經過疫調後發現他7月10日、11日曾參加「跨縣市年輕人社交活動」，應是因此遭到感染。

彰化昨新增1例，創投顧問公司老闆13日發病、14日經PCR採檢後陽性確診，衛生局立即將同住的父(60歲)、母親(50歲)、妹妹(30歲)匡列，同時公司職場女員工也有4人遭匡列隔離；昨初步疫調，發現該確診男子9日曾到屏東長治鄉出差9小時，因此一度懷疑是否感染屏東枋山Delta病毒。

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葉彥伯指出，經過詳細疫調後，發現該個案10日、11日曾參加「跨縣市年輕人社交活動」，宣告「查到傳染鏈了」，排除在屏東感染Delta可能。葉彥伯表示，整起「跨縣市年輕人社交活動傳染鏈」中，最先發病是20多歲的男性，於5日參加活動、8日發病，隨後確診受到衛生局關注，但經調查後，該傳染鏈指標個案為外縣市的男子，該案6月底有北部活動史，應是整起傳染鏈的「源頭」。葉彥伯呼籲，7月起曾參與「跨縣市年輕人社交活動」者，請立即前去快篩。

▼彰化今「嘉玲」。（圖／翻攝臉書直播）