台東馬偕獲贈正壓採檢亭　防疫量能倍增

▲台東馬偕醫院正壓採檢亭正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

自今年五月份疫情爆發以來，各界關懷及物資紛至沓來，讓身為COVID-19專責重症醫院的台東馬偕，全體醫護人員在緊繃的抗疫過程，感受到無比的溫暖！疫情愈嚴竣，愈感受台灣人的溫暖。為讓第一線在戶外進行篩檢的醫護人員，免除艷陽長時間曝曬之苦!本月陸續收到張榮發基金會及台北3482地區大同扶輪社，捐贈正壓採檢亭，前者為2人式、後者為6人式。6人式正壓採檢亭於安裝完成正式啟用，台東馬偕非常感謝2個公益團體看見了台東防疫的需要，有了這2座正壓採檢亭，醫院的防疫量能倍增，為COVID-19防疫搭起嚴密防護網，防疫滴水不漏。

Covid-19疫情持續延燒，台東也陸續發現染疫個案，台東馬偕也在這2個月中篩出幾起疑似個案，並肩負起治療多位新冠病毒病人之責。

這段期間醫院外快篩站醫療人員，全身穿著整套密不通風的防護裝備，每天在高溫、高溼的惡劣環境工作，冒著染疫危險站在第1線為病人或民眾進行快篩，為疫情把關。

台東馬偕在6月中旬收到第1座由張榮發基金會捐贈的2人式正壓採檢亭，自此採檢人員可進到亭內在正壓及有空調的狀態為民眾篩檢，免於飛沬感染的危險，也不再忍受頂著烈陽的炎熱。

隨著疫情的緊張，規定每位住院病人及陪病者皆需接受篩檢，受檢人數也逐日遞增。

▲台東馬偕醫院正壓採檢亭正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

所幸國際扶輪全台12位地區總監，本於扶輪應對需求採取行動的服務精神，聯合發起大規模整合社友職業力量的公益服務，運用數百位扶輪社友專業，由設計﹅採購﹅生產﹅鋼構﹅機電﹅空調﹅正壓﹅印刷乃至於運輸，加上也是扶輪社友的國內鋁合金大廠啟翔共同響應，停下其他產線，投入生產，共同催生135座，總值超過5000萬元的扶輪移動式六人式正壓篩檢站，日夜趕工陸續捐贈到全國各地主要醫療院所。

而台東馬偕於上周日獲台北3482地區大同扶輪社捐贈，從台北風風塵僕僕運送一台來台東，正式安裝完成啟用，讓第一線篩檢醫護人員可在更安全的環境下工作。



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