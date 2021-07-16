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100杯楊枝甘露！3外送員「撞上魔王單」苦笑求1事　網狂幫補血

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送,顯圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友今接到魔王級訂單，多達100杯手搖飲要送到醫院，而店家請了3位外送員分攤，雖然「慰勞醫護」的出發點良善，但訂單者似乎沒溝通好，讓送貨的他們有些困擾。

網友在「外送員的奇聞怪事」苦笑說道，「中午接到這張魔王單，店家叫了3位外送員，平均每人要載30杯左右，我是第一位拿了35杯出發。」

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外送哥表示，送達地址是醫院，不過當他抵達並致電客人時，才知道對方不在現場，「請我看到凡是醫護人員，就請他們喝，醫院大家都在忙根本沒空理我，我只好請保全幫忙聯絡護理站。」

▲外送員接到魔王單。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

▲外送員接到魔王單。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

最後，他也無奈直言，「是說這個舉動很好、很有愛心，但沒有跟裡面的人聯絡好就會造成一點麻煩，中午的時間幾乎都在這單了。」

對此，網友們紛紛回應，「好心但是造成外送人員困擾」、「正確！要先聯絡好」、「不如你也來一杯吧」、「好心客人至少花8500」、「把外送員當什麼了？好心反而變成別人的困擾」、「跟你們說個秘密吧！真正拚命的護理師根本沒空喝，大部分都是被行政人員給喝掉了。我老婆是護理師」、「這個自己一定要來一杯」。

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