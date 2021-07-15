打給頂加男「結果孕婦下6樓取餐」　原因超罕見！網讚：想給她小費

▲孕婦快生了，但想多爬樓助產！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）



網搜小組／劉維榛報導

疫情期間，多數人叫外送都會選擇「無接觸取餐」，不過一名外送哥驚呼，某日提醒住在頂加的男客人開門，要將餐點送上去，豈料3分鐘後，眼前突然冒出一位孕婦，讓原PO驚訝詢問，「怎麼不是接電話的男生下來拿？」結果原因驚呆，感動到原PO想拍下這難得一刻，大批網友也讚爆直呼，「想給她小費了！」

一名男網友在臉書《外送員的奇聞怪事》透露，日前接到一張胖老爹炸雞訂單，抵達指定地點後，他隨即打電話提醒，「熊貓外送，請幫我開樓下的門」，而話筒另一端是男客人接起，回應「我自己下去拿就好！」

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等了3分鐘，開門取餐的竟是挺著大肚子的女生，讓原PO相當錯愕，畢竟地址樓層寫住6樓，找錢當下，原PO實在忍不住便詢問，「怎麼不是接電話的男生下來拿？」結果真相神展開。

女客人笑笑解釋，「我快生了，要多走樓梯多運動才會好生」，聞言，才讓原PO放下心中大石頭，並熱心提醒「那妳待會走樓梯小心。」下秒，孕婦也好奇追問，「孕婦下來拿很奇怪嗎？」原PO也笑虧，「我第一次遇到頂加還下來拿的」，接著有一個大膽的想法，「我可以幫妳拍張照表揚一下嗎？太稀有了，我會幫妳馬賽克的！」

只見孕婦露出靦腆神情同時，趕緊整理衣服與頭髮，還把手放在小腹上，讓孕肚更加突兀，接著自嘲「不用馬賽克啦～都戴口罩了！」而原PO迅速拍下兩張照片，但孕婦都不滿意，最後乾脆放棄，直呼隨手拍好了。

▲網友讚翻，想給孕婦小費了！（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）

超罕見的經歷曝光後，引來眾多網友朝聖跪了，「極品好客人」、「頂加下來真的沒見過」、「我上次送一個，備註是4樓，我按門鈴，結果...孕婦下來拿抱一個孩子，我說：你怎麼下來了」、「被你講得，我好想送雞湯給她補一下了，太感人了」、「這個要家人陪著下樓吧，不然真的很危險」、「遇到天使級客人耶，這種好客人只能說祝她順產囉」、「這個客人值得外送員給她小費」。

留言串也釣出過來人分享，「我懷孕還追公車上下班，哪有這麼脆弱，懷二胎時還抱大的走樓梯」、「以前我老婆生兩個，快生時都去捷運站爬樓梯」、「真的要爬樓梯，我朋友之前陣痛以為要生了，結果還沒開指，就被留在婦產科爬樓梯」、「我快生的時候，爬到2樓就超喘超累，是真的很喘那種，快生的時候55公斤，也沒有很胖，就是爬樓梯跟快走 都很吃力」。