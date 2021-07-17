高雄怪男「活魚偷塞鞋墊」！他不知情一腳踩下…觸感噁爆秒崩潰

▲高雄詭異男子在鞋子裡面塞滿小活魚，一踩下去瞬間血肉模糊。（圖／翻攝爆料公社）



記者莊智勝／高雄報導

高雄左營一名網友PO文表示，好友13日晚間將鞋子脫放在公司門口，不料卻遭一名中年男子悄悄拿走，還在鞋墊下方塞滿「一堆小活魚」，不知情的友人穿上鞋子，腳下瞬間傳來恐怖觸感，一掀開鞋墊赫見「血肉模糊」的噁心景象，經調閱監視器後才知道遭人惡作劇，氣得報警處理。

原PO貼出監視器畫面，表示好友在左營上班，13日晚間8點多走進公司，將鞋子脫在公司門口，不料一名頭戴卡其色帽子、穿著牛仔褲的中年男子一路尾隨，見好友走進公司後，還悄悄上前拿走鞋子，並在2隻鞋的鞋墊下方塞滿「一堆小活魚」，隨後再裝作若無其事將鞋子放回；不知情的好友下班時一穿鞋，腳底立刻傳來噁心的觸感，掀開鞋墊一看後當場崩潰。

原PO氣憤地表示，事後向警方報警，結果警察也不受理，上網一查才發現2019年11月底就有類似的案件發生，從手法、穿著來看應該就是同一個人，「到底怎麼回事，還可以讓他2年後又出來作亂？真的不知道這是存什麼心態，真的很噁心！」原PO表示，最後朋友只好將鞋子打包丟了，「有人知道這位『鞋墊放魚哥』是誰嗎？這到底是什麼奇怪的癖好？」

對此網友紛紛直呼，「天啊！這我以後穿鞋子會有陰影！」「想必當下腳底的觸感應該非常噁爛」、「那是活生生的小魚，是生命耶」、「真的很噁心耶，兩年前發生，然後兩年後突然又重現江湖，這其中必有詐！」「怎麼有點感覺像是在下降頭之類的啊」、「莫非是混得不好，想鞋魚翻身？」

▼男子一路尾隨，趁著原PO好友不注意，立即蹲地前行拿走鞋子，犯案過程全被監視器拍下。（圖／翻攝爆料公社）