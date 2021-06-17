酒店妹轉戰一樓一鳳　論壇PO爆乳照留假心得...根本是大媽

▲頭份市1名阮姓女子，因疫情關係，從酒店轉戰個人工作室，警方查緝時不敢大意，全身穿著防護裝備。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

頭份市1名歸化台灣籍的阮姓越南女子，原在頭份1間酒店上班，因疫情影響，進而承租套房從事半套性交易工作，並在網路論壇張貼爆乳年輕美眉照，企圖誘騙男客上門消費，警方16日上門查緝，全案依違反社會秩序維護法送辦裁處。

警方表示，頭份分局自疫情開始即積極執行網路巡邏、佈線查緝，避免不法行業成為防疫破口，於16日發現某論壇有刊登「疫情過渡期有些困難，生活不易一切靠自己，願意對我伸出援手的哥哥，我會盡心盡力的服務；由衷的感謝，我的服務絕對不會比別人差，不介意的話可以交個朋友。」

▲▼阮女利用網路盜圖方式，成功吸引男客上門消費。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方調查後發現地點就在頭份地區，且從事一樓一鳳色情交易，警方立即前往查緝，當場查獲阮姓越南籍女子提供「半」套性交易服務。阮女坦承，原在頭份市酒店從事陪酒工作，因為疫情關係，轉明為暗，承租套房從事半套性交易工作，並由友人代為網路刊登交易訊息，特別盜用網路美女圖並在論壇留下假的心得，以吸引男客上門。

頭份警分局分局長何孟宗表示，有鑑於目前國內疫情嚴峻，為免疫情擴散，本分局將持續執行網路巡邏及地區查訪，強力取締私下營業之各類娛樂高風險場所及個人性交易服務者，藉呼籲業者應遵守相關防疫規定，不可以身試法，避免形成防疫破口。

Her今天推出「飛利浦潔淨音波震動牙刷」，兩支原價6000元、特價2880元。

►苗栗85歲婦打完疫苗隔天沒心跳！緊急送醫救回一命