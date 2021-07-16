19歲男高中生到案！散布假消息拿陳時中當片頭　鬼扯全台停課

▲警方發現19歲呂姓男高中生張貼陳時中頭貼，誆稱「5/17全台停課」，到案後函送法辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲檢舉，5月16日有網友在臉書上張貼「緊急宣布！！5/17全台學生，不限年級，全部停課！」的YouTube不實影片連結，片頭就是衛福部長陳時中，發現根本為假消息，事後通知發現張貼的竟是名19歲的高中生，訊後依法函轉地院裁處。

警方調查，有網友在5月16日發現有人在臉書張貼YouTube不實影片連結，內文除了寫到「緊急宣布！！5/17全台學生，不限年級，全部停課！」另外影片片頭還是衛福部長陳時中，隨即展開調查，最後鎖定19歲的呂姓高中生涉案。

因5月開始疫情升溫，所以警方遲遲沒有通知呂男到場，事後等到疫情趨緩，在7月12日通知呂姓高中生到案說明，呂男辯稱，是在YouTube上看到，所以才將影片連結到自己臉書，北市刑大後續交由士林分局函送士林地方法院裁處。

警方指出，此訊息經中央流行疫情指揮中心證實為不實訊息，當時公告停課日為5月19日起至5月28日止，非但造成民眾誤信，甚至可能影響社會秩序以及防疫工作，還拿陳時中當片頭，也會讓人更加誤會。

北市刑大大隊長陳明君呼籲，疫情相關資訊應以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，更不可惡意杜撰不實訊息。

如涉嫌散布不實訊息，恐觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬罰金或3年以下有期徒刑、拘役。

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