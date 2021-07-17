竹縣23萬人完成疫苗意願登記　「單選莫德納」比AZ多近16倍



▲縣長楊文科前往疫苗施打站視察。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣17日無新增新冠肺炎確診案例，累計維持109例，康復出院72人，住院治療27人，死亡10人。中央「COVID-19 公費疫苗預約平台」第二輪預約成功者昨天起在新竹縣內62個站點施打，昨天預約接種數1699，實際接種數為1545，接種率90.94%，此外新竹縣第7類教育人員，由中央核定名冊共有4193人，也將於22日分別在竹北體育館、竹東客家戲曲公園、湖口王爺壟運動公園和新埔國中等4座大型接種站施打。

縣長楊文科說，中央「COVID-19 公費疫苗預約平台」第二輪預約成功者昨天起在新竹縣內62個站點施打，昨天預約接種數1699，實際接種數為1545，接種率90.94%，接種情況順暢；第三輪意願登記，延長至7/19中午12時截止，請18歲以上民眾把握時間登記，預約平台將在截止登記後，發送簡訊通知符合資格的民眾，收到簡訊的民眾，才能進行預約登記。

此外，根據新竹縣衛生局統計，截至今天下午1時，新竹縣已有23萬8462人完成意願登記，其中勾選AZ疫苗的有7691人，勾選莫德納疫苗為12萬2256人，AZ及莫德納兩者都勾選的有10萬8515人，勾選莫德納人數為勾選AZ達16倍之多。

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