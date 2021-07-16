直擊／士林夜市微解封　這家雞排店湧現微排隊...遊戲攤哭哭！

▲士林夜市微解封第一個周末，雞排攤湧現人潮排隊。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

指揮中心日前宣布7月12日「微解封」，16日也是微解封第一個周末！《ETtoday新聞雲》直擊台北堪稱最大夜市士林夜市，些許攤販在用餐時刻陸續湧現排隊人潮。但在微解封情況下，似乎僅有餐飲攤販小小樂觀，對比，過去祭五臟廟轉戰遊戲攤位大展身手的攤販，直到晚間8時許仍未開市。

記者約晚間8時許前往士林夜市，過去時常大排長龍的碳烤雞排店，在微解封第一個周末也吸引相當多民眾前來排隊，該家雞排最特別的賣點就是先炸後烤，最後抹上一層烤肉醬擄獲許多饕客的心。

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▼士林夜市微解封第一個周末。（圖／記者黃宥寧攝）

有對情侶受訪表示，疫情間都控制在家，趁著微解封第一個周末特地開車從汐止前來士林夜市買些食物；另外也有年輕人表示，疫情間還是會為了吃外出，甚至開玩笑說「其實滿喜歡逛疫情下的夜市，人很少很好逛」

▼士林夜市微解封第一個周末，遊戲攤販冷清清。（圖／記者黃宥寧攝）

幾家歡樂幾家愁，相較於飲食類攤販至少還有些人潮，這家射氣球洪姓業者受訪無奈吐心聲「今天都還沒開市！」他表示，雖然是微解封，但是受惠比較多還是賣吃的，他甚至坦白說「換作是我也不會出門」對此他也向記者表示今天應該會提前收攤。

▼士林夜市知名雞排攤人潮比全盛時期少了許多。（圖／記者黃宥寧攝）

騎樓賣衣服的老闆娘苦著臉對記者說「你看！有人嗎？」她表示疫情間，大家不能出門更不能出國，對此也不會花這筆置裝費，但她還是樂觀表示，會想期待明後兩天假日，希望能讓她多少有點收入。

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