陳建仁遭疑「技術性打安慰劑」　高端受試者還原現場真相

▲陳建仁與妻子一同加入國產疫苗的臨床試驗。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

前副總統陳建仁參加國產疫苗高端臨床試驗後，曾透露整個受試過程無任何不良反應及任何不適，但近日公佈結果，原來他打到的是安慰劑，引起熱烈討論，還有人質疑他「技術性」打安慰劑。一名高端受試者就還原試驗流程，認為「不太可能」動手腳，不過高端會提供打到疫苗的人「接種紀錄卡」，「他們已經認定疫苗有足夠的防護力？這算是另類的超前部署嗎？」

「剛好我昨天也被通知打的是疫苗還是安慰劑」，該名受試者昨（16）日在PTT發文指出，「其實我覺得要技術性給前副總統打安慰劑也沒什麼必要」，他認為，就算今天陳建仁說打的是疫苗，也會有一堆人不相信。

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▲受試者分享試驗流程。（圖／翻攝自PTT）



該名受試者表示，二期試驗流程會先等全部受試者報到後，再和醫護進行簡單訪談確認身體狀況，承辦人員才會去拿試驗疫苗，且順序不會依照名單排序，而是先到先打。

「所以要說前副總統真的技術性打到安慰劑，我覺得不太可能，除非那天施打疫苗的地點與人數只有他倆夫妻而已」，該名受試者也說，他打到的是疫苗，9月會是最後一次回診，到時會拿到「接種紀錄卡」，窗口告知如果國內外需要出示疫苗接種紀錄可以用，「所以言下之意，他們已經認定疫苗有足夠的防護力？這算是另類的超前部署嗎？」