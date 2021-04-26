平鎮新富市場大樓被投訴停車費太貴　黃敬平要求檢討

▲新富市場大樓被投訴停車費太貴，黃敬平邀集相關單位舉行調降協調會。（圖／黃敬平服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區新富市場大樓被投訴停車費太貴，引發市議員黃敬平重視，邀集相關單位26日舉行調降協調會表示，新富市場大樓預定費率明顯高於週邊停車行情，月租3600元，但周邊停車場最多只要2700元，顯見於價格訂定前經發局並未仔細評估，要求承租廠商全聯檢討，如無法降價，等於是坑殺里民，不排除要求市府與全聯解約。

黃敬平指出，平鎮區新富市場委託管理案於去年12月23日決標給全聯公司，決標金額6,390萬，履約期限8年，每年權利金852萬元，相當於每個月71萬元。新富市場停車空間為地下1、2層以及地上4、5層、頂樓RF，汽車停車位215格，機車173格。

全聯得標之後，向經發局提報的停車費率為每小時30元，月租3600元不僅沒有嘉惠當地里民，而且還遠高於週邊停車費率，為此黃敬平議員於今日邀集經發局、交通局、得標廠商全聯福利中心召開協調會。里長秦耀舜說，實地調查附近公、私有停車場，價格約落在1600元至2700之間，新富市場高於行情太多，也會連帶影響週邊停車費率看漲。

黃敬平認為新富市場停車場具公共服務性質，月租卻遠超出市場行情，幾乎是桃園區藝文特區或是火車站附近的費率，甚至中壢銀河廣場都沒有這麼貴，周遭路邊停車位本來可以免費停車，停車場大樓蓋好後卻一律都畫紅線，或改成收費停車格，根本是對里民剝兩層皮，引發里民集體抗議。

對於業者表示，管銷、人事、水電開銷大，黃敬平不表苟同，認為新富市場不是業者興建，頂多加裝門擋或柵欄，這些東西成本頂多10萬元，不論是經發局或是業者都必須滾動式檢討，不應該魚肉鄉民而是要造福桑梓。

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