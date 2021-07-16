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失業男加霸王油「持刀搶400元」　警火速抓人卻發現悽慘歲月

記者林悅／台南報導

台南市警四分局15日中午時分接獲110報案稱，轄內加油站發生搶奪案，經即時調度線上巡邏警力火速趕往現場，員警抵達後發現嫌58歲鄭嫌加油不給錢，持水果刀強盜加油站收費亭內財物400元，經警方喝斥制止後當場逮捕，全案依強盜罪嫌送辦。

▲58歲無業鄭姓男子前往加油站加油後，竟涉嫌持刀強盜收銀機內硬幣400元，被市警四分局警網查獲，依強盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲58歲無業鄭姓男子前往加油站加油後，竟涉嫌持刀強盜收銀機內硬幣400元，被市警四分局警網查獲，依強盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲58歲無業鄭姓男子前往加油站加油後，竟涉嫌持刀強盜收銀機內硬幣400元，被市警四分局警網查獲，依強盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，58歲鄭姓男子，15日中午騎乘機車前往加油站加滿油後，非但未付油錢，反而從身上拿出一把水果刀向員工表示欲搶奪，員工起初認為開玩笑，犯嫌突然靠近拿出水果刀，才知道真搶劫，員工隨即逃離，鄭嫌見狀便自行至收費亭翻找，並拿取50元硬幣8枚，合計新台幣400元，另一名員工見狀立即報警並怒斥嫌犯，市警四分局員警據報火速抵達現場，鄭嫌見警方喝斥未反抗，隨即將水果刀及錢幣放在地上，員警當場逮捕鄭嫌，全案依強盜罪嫌移請台南地檢署偵辦。

▲58歲無業鄭姓男子前往加油站加油後，竟涉嫌持刀強盜收銀機內硬幣400元，被市警四分局警網查獲，依強盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲58歲無業鄭姓男子前往加油站加油後，竟涉嫌持刀強盜收銀機內硬幣400元，被市警四分局警網查獲，依強盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方經了解，鄭嫌係因長期失業且沒地方住也沒家人，因缺錢無法生活，且一整天未進食，才出此下策鋌而走險，事後也後悔犯下大錯，自己確實是無意傷人；華平派出所所長施少迪見狀，認該嫌與一般強盜意圖有差異，其情可憫，即主動聯繫轄區地方人士，籌促簡單物資給予鄭嫌，施所長表示法律上，警方絕對依法偵辦，但在情理上，希望鄭嫌能度過難關，重新振作。

▲58歲無業鄭姓男子前往加油站加油後，竟涉嫌持刀強盜收銀機內硬幣400元，被市警四分局警網查獲，依強盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲58歲無業鄭姓男子前往加油站加油後，竟涉嫌持刀強盜收銀機內硬幣400元，被市警四分局警網查獲，依強盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局長甘炎民表示，肯定員警發揮高度專業性，迅速抵達現場查緝犯嫌，即時偵破重大刑案；也呼籲民眾應循正常管道尋求社會救助渡過難關，勿心存僥倖違法犯罪，四分局絕對有信心及決心將犯罪者繩之於法，以維護安平地方治安平穩，讓民衆安心。

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