Beeple又一創舉！什麼樣的NFT，能以超過500萬元的高價成交？

Beeple又一創舉！什麼樣的NFT，能以177,777美元（折合台幣超過500萬元）的高價成交？

英國網球選手安迪·莫瑞（Andy Murray）在球場上時， Polo 衫上多了Wenew 這個新的贊助商標。這是由曾創下NFT交易史上最高拍賣金額的藝術家 Mike Winkelmann（也稱為 Beeple），與眾多娛樂行業資深人士和 Pitchfork 的創始人 Ryan Schreiber 共同創立的新 NFT 平台。

▲2021 年英國選手安迪·莫瑞（Andy Murray）在溫布敦網球公開賽的球場。



這次Beeple與Murray合作的作品，包括Murray在 2013 年的勝利演講和頒獎典禮的照片、2013 年決賽的激動人心的時刻、他在 2012 年的亞軍演講，以及他獲勝時刻的照片，最終以177,777 美元（折合台幣超過500萬元）成交。

*Michael Joseph Winkelmann，又稱為Beeple或Beeple Crap，是美國數位藝術家，平面設計師和動畫師。

圖文來源：artnet

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