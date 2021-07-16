藍委爆疫苗支出流向不明　「2個月暴增37億」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者徐政璿／台北報導

國內疫苗採購不足，截至7月15日疫苗覆蓋率僅17%。國民黨立委洪孟楷16日則在臉書揭露，依照衛福部公布的特別預算使用明細，4月底疫苗採購預算僅支出了29.6億，到了6月底累積支出67億元，等於5、6兩個月內暴增付出37.4億，他質疑錢的流向不明。

洪孟楷質疑，5、6月正是台灣疫情最嚴峻之時，而我國購買的疫苗數量，到貨的只有從covex買的AZ 41萬和莫德納的80萬劑，合計120萬劑交貨。為何就付出了37.4億元？錢付超過115億的一半，到貨卻不到10%，這樣真的合理嗎。

洪孟楷說，衛福部應該告訴國人，這37.4億元是全都給國外廠商嗎？還是有給國內廠商？疫苗單價不能說，但付出的總金額多少錢也不能說嗎？這些都是人民的納稅錢，到底還要黑箱到什麼時候？

洪孟楷認為，在台灣疫情最嚴峻的時候，2個月內支出了37億，指揮中心應向全國說明，「錢，到底花到哪裡去」。

國民黨立委賴士葆則根據衛福部新冠肺炎防治及紓困預算統計發現，截至6月底，政府買疫苗的錢，帳上總共花了67億元，但實際與現況比對，6月底前台灣只花費10億元，賴士葆向媒體透露，致電審計部審計長陳瑞敏詢問此事，得到的回應是「機密」。

賴士葆自行比對衛福部資料及國際疫苗採購價格，他推估目前政府採購AZ疫苗72萬劑，共0.72億元；採購莫德納疫苗70萬劑，共9.6億元，合計約10億元，姑且再加10億元算作是預付款，卻也有近40億至50億元去向不明。

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