　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委爆疫苗支出流向不明　「2個月暴增37億」

▲▼ 0710中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中,疾管署長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者徐政璿／台北報導

國內疫苗採購不足，截至7月15日疫苗覆蓋率僅17%。國民黨立委洪孟楷16日則在臉書揭露，依照衛福部公布的特別預算使用明細，4月底疫苗採購預算僅支出了29.6億，到了6月底累積支出67億元，等於5、6兩個月內暴增付出37.4億，他質疑錢的流向不明。

洪孟楷質疑，5、6月正是台灣疫情最嚴峻之時，而我國購買的疫苗數量，到貨的只有從covex買的AZ 41萬和莫德納的80萬劑，合計120萬劑交貨。為何就付出了37.4億元？錢付超過115億的一半，到貨卻不到10%，這樣真的合理嗎。

洪孟楷說，衛福部應該告訴國人，這37.4億元是全都給國外廠商嗎？還是有給國內廠商？疫苗單價不能說，但付出的總金額多少錢也不能說嗎？這些都是人民的納稅錢，到底還要黑箱到什麼時候？

洪孟楷認為，在台灣疫情最嚴峻的時候，2個月內支出了37億，指揮中心應向全國說明，「錢，到底花到哪裡去」。

國民黨立委賴士葆則根據衛福部新冠肺炎防治及紓困預算統計發現，截至6月底，政府買疫苗的錢，帳上總共花了67億元，但實際與現況比對，6月底前台灣只花費10億元，賴士葆向媒體透露，致電審計部審計長陳瑞敏詢問此事，得到的回應是「機密」。

賴士葆自行比對衛福部資料及國際疫苗採購價格，他推估目前政府採購AZ疫苗72萬劑，共0.72億元；採購莫德納疫苗70萬劑，共9.6億元，合計約10億元，姑且再加10億元算作是預付款，卻也有近40億至50億元去向不明。

其他人也看了這些...

► 一圖看疫苗到貨總數破890萬　蔡英文：大規模施打持續進行
► 疫苗覆蓋率改採「劑次人口比」　柯文哲：不用自行發明統計標準
► 陳建仁自曝打到高端疫苗安慰劑　33字批王鴻薇說謊

ET快訊
我若走了妳會很辛苦！高雄男打莫德納猝死　妻悲曝老少配感情史
快訊／內湖家樂福店緊急閉店1天！業者證實：確診者來過
快訊／科技大廠廣達1主管染疫　匡列10多員工PCR
女友買1500萬房「邀約婚前同居」　他一聽租金1.5萬臉垮！
快訊／今起94.1萬人打AZ！何時輪到莫德納　陳時中14:0
茵聲留言劉書宏PO文被嗆「很假」：退追IG又來？　前任半夜發
松機防疫司機闖關混打AZ+莫德納　成功還炫耀「我紅了！」
染疫後陰莖縮小！研究：新冠「後遺症」203種症狀　半年好不了
斯洛伐克1萬劑疫苗「捐給台灣」！　歐盟協助部分運輸費
雞排妹「被小三」王先生道歉！　認了：多年維持開放式交往

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

上海復星撈8000萬美元　換算可多買2000萬AZ或266萬莫德納

快訊／新北19萬人已預約唐鳳系統　侯友宜呼籲市民趕快出來打AZ

藍委爆疫苗支出流向不明　「2個月暴增37億」

國民黨要再買500萬劑BNT遭駁　他曝「一數據」怒嗆：別再說夠了！

中正預校空軍飛行生只要20.5分就錄取　國防部曝原因「符合體位者少」

歷經五年！新版台德航空協議已完簽　謝志偉曝「低釣」簽署過程

陳建仁自曝打到高端疫苗安慰劑　33字批王鴻薇說謊

參加高端二期試驗「無不良反應」　陳建仁曝真相「打的是安慰劑」

陳時中不給藍營縣市買疫苗　國民黨：逢藍必反

綠營大數據／自購、援助疫苗不斷抵台　綠營搶回聲量主導權

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

綿羊們開飯啦！病毒式狂奔猛竄　大師空拍「進餐廳」成果頭皮麻了

90年代經典跑車「變速箱故障」　只能向後退！網笑：運轉手之戀

歐告去洗澡40分鐘出來沒看到爸　忘不掉流浪回憶店裡「放聲痛哭」

癱瘓帥哥曝：大腦跟下面斷連結　輪椅族「性慾仍在」他曝解決方法

彰化勇消陳志帆殉職火場！靈車鳴笛繞行百位戰友忍淚敬禮

上海復星撈8000萬美元　換算可多買2000萬AZ或266萬莫德納

快訊／新北19萬人已預約唐鳳系統　侯友宜呼籲市民趕快出來打AZ

藍委爆疫苗支出流向不明　「2個月暴增37億」

國民黨要再買500萬劑BNT遭駁　他曝「一數據」怒嗆：別再說夠了！

中正預校空軍飛行生只要20.5分就錄取　國防部曝原因「符合體位者少」

歷經五年！新版台德航空協議已完簽　謝志偉曝「低釣」簽署過程

陳建仁自曝打到高端疫苗安慰劑　33字批王鴻薇說謊

參加高端二期試驗「無不良反應」　陳建仁曝真相「打的是安慰劑」

陳時中不給藍營縣市買疫苗　國民黨：逢藍必反

綠營大數據／自購、援助疫苗不斷抵台　綠營搶回聲量主導權

20天熬過4次手術、戰勝犬小病毒　愛笑幼犬找專屬幸福

高雄工人趕開工前吃早餐！「這一步沒做到」秒遭開罰6千元

每天只賣20組客人！台東超神秘廚房　招牌美式漢堡連外國人都愛

微解封西門町空蕩蕩！曹西平憂「人潮無法回流」：快被搞死了

少女小巷裡坐男網友大腿！父母一看簡訊「下面沖一下」氣炸報警

簡廷芮出賣老公「很喜歡看大胸妹」！一聽理由笑哭：鬼話也說得出來

斷言726不會解封！前台大醫揭「唯一解方」：做好長期抗戰準備

上海復星撈8000萬美元　換算可多買2000萬AZ或266萬莫德納

婆婆拒帶孫又不請保母「這麼小捨得？」　過來人嘆害丟工作

憧憬林威助風采　吳念庭變身西武救世主

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

政治熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

陳建仁批王鴻薇說謊　自曝打到安慰劑

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

參加高端二期試驗　陳建仁說真相

藍喊買BNT遭駁　他曝「一數據」怒嗆

快訊／5000元消費券有望？　蘇貞昌：準備推下一波政策

柯文哲穩坐2024總統位？他點「2關鍵」可拿6百萬票

快訊／羅秉成1句話讓台積電、鴻海炸鍋　行政院：國家尊嚴要守住

阿扁缺氧送醫　陳致中：以為只是沒睡好

BNT談妥前「行政院1句」台積電、鴻海炸鍋

快訊／專家憂726解封恐再封城！侯友宜曝「關鍵要素」

中正預校錄取基準　空軍飛行生20.5分最低

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

陳時中不給藍營縣市買疫苗　國民黨：逢藍必反

更多熱門

關鍵字：

國民黨疫苗

讀者迴響

熱門新聞

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

快訊／雞排妹「被小三」王先生道歉！

讚中央跟地方有做事！林勝東聽到「林昶佐」沉默6秒離開

全球首度！「AZ混打莫德納」研究結果出爐

福原愛成功甩不倫　日媒再爆「風向變了」驚人內幕

車上喝水被開單6000元！他拿手機反拍警「罰金改3萬」

第二例！高雄男打莫德納晚上倒地亡

天堂M「台灣最強課長」曝光！玩3年花1.4億元

18歲網美雙胞胎慘遭槍決爆頭亡

打莫德納猝死！妻悲：早勸他不要打

疫苗懶人包！打莫德納5種人要注意

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

歐盟協助！斯洛伐克捐1萬疫苗給台灣

台大醫院動物貼紙紅到國際　德國記者自嘲：抱歉德國

更多

最夯影音

更多
24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」
五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

五堅情支援前線「媽媽亂入.求助女友」笑爆　鋒澤為了贏準備「鳥籠+水晶」超鬧事！

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

顧病妻、跑夜車...疑似疲勞駕駛 台64貨車「翻落5米橋下」畫面曝

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

濾鏡開落！原鏡頭對比美顏相機 她臉小像瘦20KG狂讚：偉大發明

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

A女向雞排妹道歉！改口「沒有所謂小三正宮」　鄭家純決定告酸民：為什麼要因鬧劇被攻擊？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面