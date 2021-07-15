被狂問「哪款疫苗最好」！　林靜儀一句話犀利回答

▲醫師林靜儀表示，「負責任的科學家或醫師，現在絕對沒人可以說哪一隻疫苗最好」。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

進口及施打疫苗，應該是近期國人最關心的話題，網路上也因此出現許多謠言或假消息，讓民眾看了「心驚驚」。醫師林靜儀15日在臉書表示，任何負責任的科學家或醫師，現在絕對沒人可以說哪一隻疫苗最好，「我們只能確定，沒有打疫苗，如果了感染COVID-19 ，非常不好」、「你不能永遠靠別人保護你」。

醫師林靜儀說，老實說，她已經有點不想再幫忙，闢謠各種疫苗假消息了，從台灣第一批疫苗進來，現在仍一直有各種謠言，「已經不用談什麼科學數字，光看到各種言行不一、口嫌體正直的人，就應能分辨哪些言論不可信」、「災難之時，還不能訓練出正確的判斷力、結交資訊可信的朋友，傷害也該自己承擔了」。

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她指出，台灣從去年疫情一開始，在專家、政府與人民的合作之下，將疫情控制得相對平穩，使台灣不用像其他國家經歷死傷無數、經濟崩潰後，才開始有疫苗接種，「現在很多疫苗接種率較高的國家，所謂「解封」，是經歷了半年以上多麼辛苦的生活，而他們的「解封」，也不過是台灣二級警戒，甚至是現在的生活」。

針對疫苗進口問題，她認為，如果國家沒有買疫苗，就是政府的錯；如果有疫苗，卻安排很慢，讓民眾打不到，政府也該檢討，「但台灣從去年底開始，就訂了疫苗，是因為全球疫苗缺貨而苦等」、「等到了疫苗，國內卻有一堆聲音挑剔太貴、不好、會死人、為什麼不給我別的」、「能夠活的這麼任性的人，還真是幸福啊」。

至於不斷有民眾提問，哪一款疫苗比較好，她指出，台灣目前正在接種，還有簽約買到的疫苗，疾管署網站都有清楚說明，通報不良反應的資料也都公開，「與其一直問我，可不可以打（某款）疫苗，不如點進去把目前三種疫苗的資料讀完」。

最後，她強調，「任何負責任的科學家或醫師，現在絕對沒人可以說哪一隻疫苗最好」，「我們只能確定，沒有打疫苗，如果了感染COVID-19 ，非常不好」、「你不能永遠靠別人保護你」。