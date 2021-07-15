快訊／全聯西門町店「確診員工」連上3天班！全店PCR結果曝

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者閔文昱／台北報導

台北市政府15日下午公布最新足跡，其中案15426是是全聯西門町店的店員，在6日至8日有上班，6日、7日則到過萬華區廣州街某機車行。全聯表示，接獲通知後隨即執行高規格清消作業，全店員工PCR篩檢皆為陰性，並在傍晚5時再次閉店消毒，16日也將暫停營業。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，台北市副市長黃珊珊表示，案15426是一位在全聯西門町店上班的婦人，先生7月11日確診，所以她後來同時間被居隔匡列，不過7月13日左右有一點不舒服，7月15日做篩檢確診，並往前推足跡。發現7月6日至7月8日於下午1時至晚間11時30分赴萬華全聯西門町店上班。

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▲北市15日公布新確診者足跡。（圖／北市府提供）

全聯表示，這名確診個案為西門町店的員工，8日因丈夫不舒服隨即返家休息至今；接獲確診通之後，門市隨即執行高規格、專業食安級消毒作業，並增用紫外燈室內殺菌，以漂白水擦拭整個賣場，並匡列2位員工；全店員工於5日接種疫苗，並完成PCR篩檢，結果皆為陰性。

全聯指出，15日下午5時已再次閉店，進行清潔消毒，16日也將暫停營業一天，使消費者安心。

台北市政府15日於衛生局網頁發布確診個案公共場域活動史，案15426曾於7月6日至7月7日在中午12時50分至下午1時10分到過萬華區廣州街某機車行；7月6日至7月8日於下午1時至晚間11時30分到過位在萬華區長沙街2段的全聯西門町店。台北市副市長黃珊珊表示，該確診者去萬華某機車行時，「好像有沒戴口罩狀況，這是我們比較擔心的。」。

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