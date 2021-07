台大醫院「動物貼紙」紅到國際　德國記者自嘲：抱歉德國你錯過了

▲台大醫院的「動物們貼紙」紅到國際。(圖/翻攝自Klaus Bardenhagen twitter)

記者林彥臣/綜合報導

德國駐台記者白德瀚(Klaus Bardenhagen)在推特上分享了日前在台大醫院接種疫苗之後,獲得一張感謝美國、日本、立陶宛的貼紙照片,由於設計相當可愛,讓這張貼紙爆紅到國際。白德瀚甚至自嘲,「抱歉了,德國,你錯過了亮相的機會,也許下一季」。

白德瀚在台大醫院接種疫苗收到的貼紙,上面的插畫是白頭海鵰、柴犬、白鸛,陪在中間的台灣黑熊身邊,這三種動物就是美國、日本、立陶宛的代表動物,空中還有一瓶從天而降的疫苗。

This sticker they give you after vaccination at NTU hospital sums up a lot you need to know about Taiwan right now.#Lithuania #Japan #USA #vavcine #donations pic.twitter.com/z9KGCMKwku