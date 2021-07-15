▲疫苗接種愛心計程車隊助攻，桃園接種率逾七成創全國第一。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市進行疫苗接種計劃，募集六大車隊提供2320輛計程車，組成疫苗接種愛心計程車隊，自6月15日起以免費搭乘方式，服務65歲以上年長者前往接種站施打疫苗，今日結束任務。市府交通局表示，為期一個月內車隊共計完成4萬7千餘趟次的接送服務，每趟由市府補助250至700元不等，在愛心計程車助攻下，桃園接種率逾七成創全國第一。

交通局指出，市府此次募集合作衛星車隊、新利達衛星車隊、大文山衛星派遣車隊、大都會衛星車隊、新梅衛星車隊及台灣大車隊等六大車隊，組成疫苗接種愛心計程車，每趟由市政府補助一般行政區（桃園區、中壢區等）250元、偏鄉行政區（觀音區、新屋區等）300元、復興區依各里路程補助500至700元不等費用。

而疫苗接種愛心計程車隊一個月內出動達4萬7千餘趟次，孕婦接送228輛次，對於防疫及疫苗接種帶來很大的幫助。為提升計程車司機保護力，市府也將計程車司機列為疫苗優先施打對象，期盼計程車隊多元貼心的服務促進全市疫苗施打率。

自7月16日起，疫苗接種愛心計程車回歸既有接送服務業務，不再提供疫苗接種專案服務。64歲以下民眾或65歲以上回流施打疫苗的民眾，前往指定的接種站施打疫苗，全市各社區接種站仍維持設置計程車排班區，且開放周邊紅黃線停車及路邊停車格免費，民眾可開（騎）車，或自行付費搭乘計程車前往接種站。至於孕婦前往醫療院所、衛生所，或社區接種站，仍可持媽媽手冊，由六大車隊的計程車司機拍照紀錄後，免費搭乘疫苗接種愛心計程車。

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