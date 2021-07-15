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北市點名台灣基進張博洋「側翼網軍」：抹黑450位疫調人員的努力

▲北市副發言人魏佑任。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲北市副發言人魏佑任。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲日前上傳一則影片，重申北市有做疫調匡列，然而台灣基進新聞部主任張博洋卻從畫面中，挑出疫調人員的一句話，質疑「確診者為什麼會在外面？」，接著，該貼文遂被「只是堵藍」等臉書粉專轉傳。對此，北市副發言人魏佑任14日直接行仍張博洋為「側翼網軍」，並批評他們抹黑台北市450位疫調人員以及衛生局同仁的努力。

該則影片中，記錄了北市健康服務中心護理師做疫調畫面，其中一幕為護理師打電話通知民眾確診時說：「可不可以請你現在立刻回家，因為你現在是確診案，所以不能在外面走動。」因為這句話，張博洋在臉書質疑，「被篩檢者如果有被匡列或是隔離的話，怎麼還會在外面四處走動？」

張博洋也說，如果對方是陽性個案，是該請他立刻回家嗎？如果他是搭乘大眾運輸工具回家呢？如果他剛好人在外縣市呢？「我並沒有要否認基層疫調人員的辛苦，每天上百通的電話，真的是非常疲勞的工作轟炸。
但真正在消費這些基層辛苦的人，就是你柯文哲。」

對此，魏佑任15日在台北市防疫記者會澄清專區中，拿出「只是堵藍」轉貼張博洋臉書的圖卡，並表示這是一個側翼轉貼另外一個側翼的文章。

魏佑任表示，在一般狀況的步驟，是先篩檢然後確診，接著做疫調，再來是匡列；然而確診案來源有很多，包括自行前往篩檢站、去醫院篩檢、居家檢疫、居家隔離期間及解隔離的採檢等等。

他指出，個案在PCR報告陽性出來之前，除非是居家檢疫、居家隔離或確診者，否則我們無法要求個案一定要居家隔離，所以衛生單位在得知PCR陽性名單後，就會第一時間通知確診案盡速回家，並且安排是專責防疫旅館或醫療院所隔離。

對於疫調人員通知篩檢者回家的狀況，魏佑任表示是極少數，譬如自行到醫院篩檢，但不符合居家檢疫、居家隔離 或確診者的條件，所以會有一個PCR結果出來的時間差，導致確診者有可能在外面；除為北市醫院同仁努力將PCR時間差縮短外，健康服務中心同仁為彌補這樣的狀況，也會隨時掌握這第一線的訊息。

魏佑任批評，同仁努力被側翼抹黑實在是非常不值得，而且打臉別人之前要先搞清楚狀況；疫調工作都是由12區的健康服務中心同仁一通一通電話跟確診者溝通，並且找出可能脈絡，不管輿論怎麼說，他們每天還是競競業業完成任務，每天追蹤關懷直到隔離期滿為止。

魏佑任強調，同仁的努力不應該被否定，更不應該被迫成為政治鬥爭下的受害者，這些側翼網軍常常講的一句話是「沒有要抹滅基層的努力」，但此話一說完，馬上開始抹黑，所以抹黑台北市450位疫調人員以及衛生局同仁的努力，就是這些側翼網軍。

魏佑任表示，在這邊要再呼籲這些有心人士。不要再製造謠言，讓防疫人員專心對抗病毒，而不是防疫口水。

▼張博洋14日臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／張博洋講Hak啦）

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