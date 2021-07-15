遭高嘉瑜控未做疫調　北市反嗆「製造節目效果」：別尊崇黨意忘了民意

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨立委高嘉瑜在政論節目上稱北市沒有做疫調，北市副發言人魏佑任15日下午批評高嘉瑜散播假消息，雖然只是想在製造節目效果，但請不要逞口舌之快。此外，魏佑任也呼籲高嘉瑜到內湖、南港的健康服務中心，了解基層同仁是多麼努力在做疫調，「希望委員不要因為尊崇黨意而忘了民意」。

台北市府15日記者會澄清專區上，播放高嘉瑜在政論節目說：「我也沒有要罵柯文哲，我只是就是時的狀況，因為台北市的疫調確實是真的沒有在做。」

對此，魏佑任表示，希望高嘉瑜停止散播假消息，切勿抹滅基層的努力；事實上，北市除了依照中央規範進行疫調匡列外，所有資訊都有上傳到中央的法傳系統，且除了將確診者親密接觸者居家隔離14天外，更擴大範圍做精準疫調，同時找出這些未被法定匡列，但有潛在感染風險的人，並提早切斷病毒傳播。

魏佑任批評，如果北市府沒有做疫調匡列，怎麼安排接觸者馬上篩檢？「我想委員昨天只是想製造效果，但請不要逞口舌之快，也不該將個人聲量，建立在抹滅基層人員的努力之下」。

「我想委員也是非常認真在基層勤跑，」魏佑任再嗆，有時間的話，委員可以去內湖、南港兩邊的健康服務中心去了解狀況，這些基層同仁是多麼努力在做疫調，希望委員不要因為尊崇黨意而忘了民意，否則當初支持妳的基層民眾情何以堪。