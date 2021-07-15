　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「奇異博士陳時中發功」　邱臣遠譏疫苗覆蓋率新算法誤導民眾

▲▼台灣民眾黨團「中央不透明 地方難防疫」記者會 總召邱臣遠 室外舉行記者會 社交距離 防疫 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團總召邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

指揮中心宣布將改採「劑次人口比」來計算全人口的疫苗覆蓋率，對此，民眾黨立委邱臣遠15日指出，沒有哪個國家的領導團隊敢這樣輕忽防疫，一再玩文字遊戲，「奇異博士陳時中再度發功！」

邱臣遠表示，指揮中心宣布將改採「劑次人口比」，取代「第一劑疫苗覆蓋率」的統計方式，遭專家學者質疑全世界根本沒人這樣算，陳時中聲稱美國CDC官網、英國牛津大學、BBC、CNN、紐約時報、彭博社、日本讀賣新聞也是如此計算，「但這根本是誤導民眾！」

邱臣遠指出，除美國CDC外，其他都只是媒體，且美國CDC官方頁面有關疫苗施打的相關數據非常清楚，除了把國民只分成大於12歲、大於18歲、超過65歲三類，更清清楚楚標明施打年齡別、僅打過第一劑及打完兩劑各種統計數字，「數字簡單易懂，陳部長為何不能說清楚呢？」

邱臣遠表示，對於更改統計方式被質疑，陳時中這次也懶得演了，直接承認是受總統蔡英文指示，「民進黨卡通團隊抗疫不力，偷改數字嫁禍栽贓超能力沒完沒了，還讓蔡總統再次顯露對人民死傷無感的政治精算師本質。」

「劑次人口比」，就是將第一劑、第二劑的接種數字加總後除以全國人口數，所得出的百分比當作整體疫苗的覆蓋率，而非單看第一劑疫苗接種人數，以目前國內打第一劑疫苗的涵蓋率為15.9％，若用劑次人口比計算為16.27％。

總統府發言人張惇涵昨表示，蔡英文有請指揮中心參考國際方式，詳實發布疫苗接種進度。陳時中今天也公開說明，包括美國CDC、英國牛津大學、BBC、CNN、紐約時報、彭博社、日本讀賣新聞等，都使用「劑次人口比」的方式計算疫苗覆蓋量，「不是因總統要求而做」，而是要讓數據在國際間能夠被看得更清楚。

張惇涵強調，實際上，若到疾管署官網「COVID-19疫苗統計資料」頁面查詢，即可清楚看到，我國統計方式都是完整呈現，同時呈現劑次人口比，以及第一劑、第二劑施打進度。

ET快訊
快訊／一張圖看懂疫苗到貨總數　蔡英文：大規模施打持續進行
大谷翔平實戰球衣競標！　超狂價格勝過MVP小葛100倍
獨／遭扣頸狂搥肚「治療」　她哽咽還原現況！西螺乩童下場曝
醫師手抖內診「讓女病患狠舒服」！　名醫蘇怡寧惡笑話網狂轟
國產疫苗受試者確診？ 　高端證實回應了
蕾菈把「酸民惡評」寫身上　被罵二手、浪女！霸氣反過來轟爆
快訊／環南市場今篩檢！新增2人確診
幫賣麵「2年沒放假」！人妻休1天被趕出門　婆婆嗆：娶妳就是要
還有機會！第三輪延長「7／19中午12點收單」　757萬人登

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／一圖看疫苗到貨總數破890萬　蔡英文：大規模施打持續進行

K區誠品及Z區站前有確診　Y區小編喊冤：台北地下街大家都好好的

「奇異博士陳時中發功」　邱臣遠譏疫苗覆蓋率新算法誤導民眾

快訊／環南市場今篩檢1675人！　新增2人確診、1例舊案

考選部：牙醫、藥師、獸醫、醫檢師、助產師特考7／24如期舉行

北市點名台灣基進張博洋「側翼網軍」：抹黑450位疫調人員的努力

北市明早10點啟動「台北通預約疫苗」　直連唐鳳系統「免填資料」

高嘉瑜稱未做疫調　北市反擊：她把個人聲量建立在抹滅基層人員

大專校院專案教師淪「免洗筷」　監察院通過糾正教育部

黃偉哲提議發5000元消費券　柯文哲不贊同：頭痛醫頭、腳痛醫腳

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

許凱：我要吃妳..撲上床狂吻程瀟　上「Kiss Cam」當眾親下去公開戀情！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

江宏傑3歲女兒奶音萌唱《忠孝東路走九遍》　他開金口唱《當》...動力火車：沒有得救了！

快訊／一圖看疫苗到貨總數破890萬　蔡英文：大規模施打持續進行

K區誠品及Z區站前有確診　Y區小編喊冤：台北地下街大家都好好的

「奇異博士陳時中發功」　邱臣遠譏疫苗覆蓋率新算法誤導民眾

快訊／環南市場今篩檢1675人！　新增2人確診、1例舊案

考選部：牙醫、藥師、獸醫、醫檢師、助產師特考7／24如期舉行

北市點名台灣基進張博洋「側翼網軍」：抹黑450位疫調人員的努力

北市明早10點啟動「台北通預約疫苗」　直連唐鳳系統「免填資料」

高嘉瑜稱未做疫調　北市反擊：她把個人聲量建立在抹滅基層人員

大專校院專案教師淪「免洗筷」　監察院通過糾正教育部

黃偉哲提議發5000元消費券　柯文哲不贊同：頭痛醫頭、腳痛醫腳

艾瑪史東「被自己笑聲嚇壞」　《庫伊拉》台灣也看得到

「4星座」有望發大財！威力彩開獎倒數　專家提4大撇步

茵芙曝感情觀「最怕把持不住」　把楚翔當工具人：快精神分裂了！

不只人用疫苗！國光生技研發PCV多價動物疫苗完成許可證送件

海地太子港「汽油短缺」引爆示威　總統遇刺後社會超混亂

快訊／一圖看疫苗到貨總數破890萬　蔡英文：大規模施打持續進行

【廣編】最美卡牌手遊《三國殺名將傳-威力加強版》代言人楊丞琳驚艷現身！

破美方阻擋謠言！台積電南京擴產如期進行　更透露「不排除在美建二期廠」

梁赫群甩10公斤「瘦成V字臉」　他曝剷肉優點...現場大笑

大谷翔平實戰球衣競標　高價勝過MVP小葛100倍

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

政治熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

BNT談妥前「行政院1句」台積電、鴻海炸鍋

快訊／5000元消費券有望？　蘇貞昌：準備推下一波政策

柯文哲穩坐2024總統位？他點「2關鍵」可拿6百萬票

快訊／侯友宜宣布：「中和不再是熱區」

北市證實！內湖IKEA、Costco有確診足跡

連續2天到內湖IKEA！北市公布1確診足跡　Costco、全聯都去過

蔡壁如揭疫苗排序亂象　「這族群」不斷被插隊

全國疫苗預約數據曝光　符合資格佔80.4％

726解封？衛福部提但書：出現確診個案的緊急應變措施

謝龍介提議發5000消費券　政院：還不是討論振興的時候

高虹安爆BNT簽約過程　羅秉成一要求讓人灰心

更多熱門

相關新聞

726若解封全靠1件事！網嘆：人民會記在心裡

726若解封全靠1件事！網嘆：人民會記在心裡

指揮中心今（15日）公布，國內新增14例本土病例，再創三級警戒以來新低紀錄，外界也期盼726能順利降級或解封。對此，就有網友發文表示，看來726解封應該是沒有問題了，全世界沒有像台灣人這麼自律的，話鋒一轉「拜託屆時收割政府別再出來收割了，疫苗這筆帳，人民都會記在心裡！」

蔡英文誠摯感謝：台日友好堅定不移

蔡英文誠摯感謝：台日友好堅定不移

蘇貞昌：政府會繼續加快引進疫苗

蘇貞昌：政府會繼續加快引進疫苗

日贈97萬劑AZ疫苗來了！桃機最新畫面

日贈97萬劑AZ疫苗來了！桃機最新畫面

習近平視訊參會APEC　將同框張忠謀

習近平視訊參會APEC　將同框張忠謀

關鍵字：

邱臣遠陳時中蔡英文劑次人口比

讀者迴響

熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

香港網美「崖邊自拍」摔5m瀑布慘死

沒錢買衛生棉！少女「穿黑褲躲垃圾桶邊」惹心疼

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」

只有2種人不能打AZ！美女醫氣壞：別像要廝守終生

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

威力彩上看6.3億！「牡羊財運爆表」4星座快去買

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面