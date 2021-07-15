「奇異博士陳時中發功」　邱臣遠譏疫苗覆蓋率新算法誤導民眾

▲民眾黨團總召邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心宣布將改採「劑次人口比」來計算全人口的疫苗覆蓋率，對此，民眾黨立委邱臣遠15日指出，沒有哪個國家的領導團隊敢這樣輕忽防疫，一再玩文字遊戲，「奇異博士陳時中再度發功！」

邱臣遠表示，指揮中心宣布將改採「劑次人口比」，取代「第一劑疫苗覆蓋率」的統計方式，遭專家學者質疑全世界根本沒人這樣算，陳時中聲稱美國CDC官網、英國牛津大學、BBC、CNN、紐約時報、彭博社、日本讀賣新聞也是如此計算，「但這根本是誤導民眾！」

邱臣遠指出，除美國CDC外，其他都只是媒體，且美國CDC官方頁面有關疫苗施打的相關數據非常清楚，除了把國民只分成大於12歲、大於18歲、超過65歲三類，更清清楚楚標明施打年齡別、僅打過第一劑及打完兩劑各種統計數字，「數字簡單易懂，陳部長為何不能說清楚呢？」

邱臣遠表示，對於更改統計方式被質疑，陳時中這次也懶得演了，直接承認是受總統蔡英文指示，「民進黨卡通團隊抗疫不力，偷改數字嫁禍栽贓超能力沒完沒了，還讓蔡總統再次顯露對人民死傷無感的政治精算師本質。」

「劑次人口比」，就是將第一劑、第二劑的接種數字加總後除以全國人口數，所得出的百分比當作整體疫苗的覆蓋率，而非單看第一劑疫苗接種人數，以目前國內打第一劑疫苗的涵蓋率為15.9％，若用劑次人口比計算為16.27％。

總統府發言人張惇涵昨表示，蔡英文有請指揮中心參考國際方式，詳實發布疫苗接種進度。陳時中今天也公開說明，包括美國CDC、英國牛津大學、BBC、CNN、紐約時報、彭博社、日本讀賣新聞等，都使用「劑次人口比」的方式計算疫苗覆蓋量，「不是因總統要求而做」，而是要讓數據在國際間能夠被看得更清楚。

張惇涵強調，實際上，若到疾管署官網「COVID-19疫苗統計資料」頁面查詢，即可清楚看到，我國統計方式都是完整呈現，同時呈現劑次人口比，以及第一劑、第二劑施打進度。