LIVE／日贈97萬劑AZ疫苗來了！陳時中接機　桃機最新畫面

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疫苗來了！日本第三度捐贈台灣的97萬劑AZ疫苗原訂今（15）日下午14:40抵台，由日航JL809客機載送，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將親赴現場接機，而根據雷達資料顯示，該班客機將提早於13:49降落，《ETtoday新聞雲》就帶你直擊桃機最新畫面。

日本外務大臣茂木敏充13日宣布第三批贈台AZ疫苗，實際數量為97萬4680劑。根據駐日代表謝長廷在臉書發布的作業照，日本此次贈送給台灣的第三批AZ疫苗，效期到10/10。

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▲日本捐贈台灣第三批AZ疫苗由日航載運今日抵台。（圖／記者李毓康攝）



今日抵台的疫苗除了日本捐贈的97萬劑外，自購的55萬劑AZ與35萬劑莫德納，也都將於今日下午抵台，目前我國疫苗累計889.26萬劑，若以每人施打一劑計算，約可覆蓋4成人口數。

包含今日到貨的疫苗，日本累積捐贈給我國334萬劑疫苗，首批6/4到貨的124萬劑已於6/15投入施打，目前幾乎打完；第二批7/8到貨的113萬劑，也將於今（15）日完成封緘檢驗。今日獲贈的97萬劑，也有望於7天後投入施打。

▲謝長廷公布日贈台第三波AZ疫苗相關作業流程畫面。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

對於日本三度贈台疫苗，外交部13日表示，台日友誼堅毅不移，外交部再次感謝自由民主夥伴的溫暖協助及鼎力支持，我方願與日本心手相連、一起加油，為根除病毒共同奮戰。台灣衷心祝福日本戰勝疫情挑戰，並祝福即將舉辦的東京奧運會順利成功、台日雙方情誼地久天長。