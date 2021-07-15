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社會 社會焦點 保障人權

幫賣麵「2年沒放假」！人妻休1天被趕出門…婆婆嗆：娶妳就是要工作

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

▲人妻因婆媳問題、老公一個月才跟她同房一次搬出住處，並提出離婚訴訟。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名人妻指控，婚後每天都要幫婆婆賣麵、幫親戚賣牛肉，長達2年的時間就連假日都不能休息，某日她太累了休假一天竟遭婆婆趕出家門，婆婆還曾稱「娶妳進來就是要妳工作的」，而丈夫則讓她感覺自己是洩慾的工具，最後心碎提出離婚訴訟，日前判決出爐！

人妻主張，她婚後與婆婆同住，長達2年的時間，每天都要幫婆婆賣麵，假日也無法休息，之後婆婆更要求她先幫親戚賣牛肉賺取薪水，再到麵攤幫忙洗碗、賣麵，婆婆還曾對她說「娶妳進來就是要妳工作的」。有次她因極度疲累，便休息一天沒去麵攤，不料，竟遭婆婆趕出家門，事後還是靠姊姊幫忙調解，以她支付家中每月電費作為返家條件，才能回家。

人妻指出，而丈夫無須工作，每天只要準備唸書準備考試，期間雖然曾到麵攤幫忙，但只因為不小心割傷手，婆婆就不讓他幫忙了。且婚後她與丈夫就分房睡，丈夫只有有需求的時候才會到她房間，頻率大約一個月一次，讓她不知道自己到底是丈夫的配偶，還是洩慾的工具。

人妻提到，她曾告訴丈夫，若再被婆婆趕出門一次，就要離婚，但婆婆事後又為了一件小事要趕她出門，丈夫也不維護她，讓她身心俱疲，搬離家在外租屋，夫妻倆分居時間已3年，丈夫則是明知她沒有返鄉，向警方謊報失蹤，稱她返回越南探親後不知去向，卻又不同意提供資料讓警方找人，可認定丈夫根本沒有要尋找她的意願。

▲▼示意圖,夫妻吵架,成人,憤怒,爭論,男人,爭吵,問題,關係,女（圖／123RF）

▲人妻指控，婆婆因為小事就將她趕出家門。（示意圖／123RF）

人夫則稱，自己37歲才高職畢業，凌晨3、4點便到市場賣豬肉賺錢，下班後再幫母親賣麵，連假日都不能休息，曾因太累割傷手指，不得不休息，後來擔任貨車司機5、6年被解雇，事後找了各種工作，而妻子娘家經濟狀況良好，卻要他努力工作賺錢寄回娘家，徒增家庭困擾，妻子婚後在母親麵攤幫忙，也是家人共同維持生計的方式，至於賣牛肉則是有支薪的。

人夫表示，曾聽妻子說過2次遭母親驅趕，但從未親眼見過，常聽到妻子說，如果再遭婆婆驅趕，就不要跟婆婆住、要離婚，母親為了小事說要將妻子趕出門那次，他是第一次聽到，當時母親是說要將夫妻倆趕出門，他在廁所一句話都沒講，不料，妻子誤以為他維護母親，電費一事他則是毫不知情，自己只想要過好生活、愛護妻子，不知道婆媳問題一直存在，孰料，卻因一直工作忽略妻子。

同房問題則是他工作到深夜，擔心晚上進房間會影響妻子睡眠，才會在隔壁房休息。人夫強調，自己並不是對妻子漠不關心，也曾找過妻子，但妻子不願意回家，被他得知住處後，妻子又隨即搬家，顯然有意要跟他斷絕聯繫。他願意跟妻子搬出去，也願意將錢交由妻子打理，希望法院能駁回訴訟。

法院勘驗各項事證以及人妻姊姊的說詞後認為，人妻離家應屬有正當理由，但她面對人夫央求搬回家、願意一起搬出去生活來維持婚姻，仍執意不回家，也有可歸責性，至於同房頻率一月一次，則遠低於一般青壯年夫妻的行房頻率，也是造成2人婚姻破裂的主要原因，認為人夫的理由太過消極，難辭其咎，判准2人離婚。

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