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搶攻五倍券　屏東抽百萬休旅車＋黃金加碼抽免驚

▲搶攻五倍券，屏東推出購好禮，有百萬休旅車 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲搶攻五倍券，屏東推出購好禮，有百萬休旅車 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

搶五倍券商機，屏東縣政府推出「屏東購好禮」活動，一張5倍券加上當次消費滿200元發票、或在地一般消費滿500元的發票，就有機會周周抽iphone手機、電動機車，雙月抽休旅車，年節再加碼抽黃金，邀請全國民眾「五倍券in屏東，周月月等你」！

▲搶攻五倍券，屏東推出購好禮，有百萬休旅車 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲Gogoro電動機車。

縣長潘孟安表示，屏東向來是國旅勝地，美食名產更是不在話下，迎接5倍券商機，屏東不僅不缺席，還要加碼送，後續還有更大獎驚喜，以及專為屏東鄉親設計的小確幸。

縣府指出，屏東購好禮活動，民眾只要於屏東縣設立營業登記或稅籍登記發票開立的店家消費，一張振興五倍券加上當次消費滿200元發票、或未持券的在地一般消費滿500元發票，上網登錄就取得抽獎機會。

屏東購好禮獎品包括休旅車4台、Gogoro電動機車30台、最新iphone手機150台，及1兩重純金金牌6塊。抽獎分為三重送：每週抽iphone手機及Gogoro電動機車、雙月加碼抽百萬休旅車、年節再加碼抽黃金。

縣府說，符合消費資格的民眾，於活動網站登錄相關資料可以產生一組抽獎序號，每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止，越早越有機會。活動將從10月8日開放登錄，直到明年4月30日止，抽獎活動於10月15日開始，每週五下午4點鐘線上直播公開抽出得獎序號。

縣府透露，除第一波的「周月月等你」外，正規劃更大的驚喜，期盼吸引更多人在屏東消費，也讓受到疫情影響的百工百業可以得到一些彌補，生活早日回到常軌。

屏東購有禮活動詳情洽詢電話:08-7320415轉6262或6261，或0900-078963。

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