人妻一週壞壞3次　一句「妳是我的女人」讓工程師夫綠炸

記者黃翊婷／台北報導

林姓女子2019年1月間被張姓丈夫抓包外遇，不僅與遊戲中認識的網友見面，甚至上床3次；她遭提告求償90萬元後辯稱，就算和網友有不正當往來，也只維持一週，並未發生性行為。不過，士林地院法官調閱林女的對話紀錄，發現她曾聊到如果懷孕就離婚等話題，與丈夫對質也曾坦承在旅館發生過3次性行為，最終不採信她的說詞，並判處賠償30萬元，全案仍可上訴。

▲張男不滿妻子外遇，提告求償90萬元。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

張男在判決書中主張，和林女是在2011年間結婚，婚後育有2名未成年子女，沒想到2019年1月間妻子與網友發生婚外情，甚至發生3次合意性交，嚴重破壞他的配偶權，且情節重大，因此決定提告求償精神慰撫金90萬元。對此，林女辯稱，縱使她與網友有不正當往來，也只維持一週，而且沒有發生性行為，對此求償90萬元實在是太多了。

不過，士林地院法官調閱張男與妻子林女、岳母、大舅子對質的錄音光碟，男方提問，「所以你們已經上床3、4次有了嗎？」女方明確回答3次，還說出和該名網友是透過遊戲認識，3次都是在旅館開房間。張男當時氣到直說，「妳完全沒有考慮到我們的家庭，沒有考慮到我，妳就覺得去跟他上床，是妳想做的，是嗎？」林女則回答，「不是，我只是單純沒有想那麼多，對於你的部分，我真的不知道，我還能夠用什麼方式跟你溝通。」

接著，法官調出林女與網友的對話，她提問如果懷孕會不會感到困擾，網友回答，「我沒因為懷孕困擾啊，不是說了，懷了就離、就生嗎？」她又問如果沒有違反意願，能不能跟丈夫行房，對方則說，「不行，妳是我的女人，怎麼可以，這問題不用再問」，甚至多次親暱地稱呼她為「老婆」。

法官認為，從上述兩項證據中可以看出，林女不僅自行向丈夫坦承與網友發生3次性行為，聊天內容中也提及懷孕、懷了就離、生下等情節，可見張男的主張並非虛構。

考量到夫妻倆都是工程師，加上判決前已經調解離婚，法官最終判林女應賠償張男30萬元較為適當，逾此金額之請求，核屬過高，不應准許，全案仍可上訴。