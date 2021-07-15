香港政府擬修「個資私隱條例」　打擊「惡意起底」行為

▲港府修改條例主要為了打擊「起底」行為。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府發言人14日指出，已向立法會提交關於《個人資料（私隱）條例》的修法草案，以打擊侵犯個人資料的「起底」行為，保障市民的個人資料私隱安全。

港府發言人表示，從2019年6月至今年6月，個人資料私隱專員公署共處理超過5800宗侵犯個人資料私隱的「起底」投訴個案，情況十分惡劣，社會強烈要求特區政府把「起底」行為定為刑事罪行並加強執法，以杜絕有關行為。

港府發言人提到，在法庭就「起底」個案的裁決中，也指出「起底」行為影響深遠，會對社會、受害人及其家人構成實質的滋擾及焦慮，「特區政府有必要儘早立法，針對性地打擊『起底』行為，保障市民的個人資料私隱安全。」

▼香港近年出現大量「起底」投訴個案。



港府發言人強調，這次修例只涉及打擊惡意「起底」行為和賦予個人資料私隱專員公署適當執法權力，罪行範圍界定清晰、具針對性且目標明確，修法草案在保障私隱和保障言論自由之間已取得合理平衡，言論自由及資訊流通以至合法的新聞活動等皆不會受到影響。

港府發言人提到，對於電子平台而言，修法草案要求這些服務提供者執行停止披露通知，以儘早把涉及侵犯個人資料的「起底」內容移除，避免進一步散播有關個人資料，減少對受害人的傷害。

港府發言人還說，在草擬修法草案時，參考了新加坡、紐西蘭、澳洲等地的相關法律，並考慮了香港的實際情況。