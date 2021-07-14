香港網美挑戰「極限自拍」奪命！　重摔5公尺瀑布當場慘死

▲索菲亞喜愛挑戰極限自拍。（圖／翻攝自IG／hike.sofi）



記者張方瑀／綜合報導

香港網美「索菲亞」（Sofia Cheung）以喜愛健身等戶外運動，日前她和幾名朋友到菠蘿山遊玩，當時她決定在懸崖邊挑戰極限自拍，沒想到卻因此失足墜崖，跌落5公尺瀑布深潭中，送醫前就已失去呼吸心跳。

▲索菲亞擁有近7000名粉絲。（圖／翻攝自IG／hike.sofi）



根據《每日星報》和香港《eZone》報導，現年32歲的索菲亞非常熱愛戶外運動，常常在IG分享爬山、衝浪的照片，擁有近7000名粉絲追蹤。她10日和朋友們從屯門良景邨出發，前往菠蘿山，當時一行人下午5時許來到青大石澗山路時，她就決定來挑戰極限自拍。

沒想到，這次挑戰卻發生意外，索菲亞直接失足跌落懸崖，她的頭部撞傷摔進5公尺瀑布深潭中，朋友們嚇得立刻報警，警消到達現場，並出動直升機將人救起，但最後證實她在送醫前早已失去呼吸心跳。

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