金門莫德納「約還有800劑」！楊鎮浯喊話鄉親：7月16日起預約

記者林名揚／金門報導

金門縣政府衛生局將剩約800餘劑疫苗，將於7月17日起開放1至10類對象接種。金門縣長楊鎮浯表示，本次配合中央預約平台試辦，從7/13起至今日(7/15)一連三天施打，前二日報到率達97.87%，今日預估再接種753人，合計接種人數約為2619人，整個接種站的流程及秩序非常順利。經精實盤點所屬，預估莫德納疫苗約有800劑餘量，請符合1至9類身份者，自7月16日起預約接種。

▲金門疫苗接種。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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另外，符合第10類身份者，將與中央「COVID-19公費疫苗預約平台」一致，於7月17日開打。以上均可至七個合約院所(部立金門醫院、金城鎮衛生所、金湖鎮衛生所、烈嶼鄉衛生所、吾家診所、陳水湖診所、傅仰賢診所)預約、施打。

楊鎮浯特別指示衛生局，這批莫德納剩餘劑量接種對象，除依中央規定辦理外，也要針對間隔四週的第二劑莫德納接種安排，妥為規畫。尤其是針對第六類的孕婦照顧必須盡一切努力，務必如期於第四週接種，故必須預留莫德納疫苗供金門醫院專用，以維護最需要保護的族群。

衛生局表示，依中央7月12日宣布，莫德納疫苗之第一、二劑接種間隔時間，除第一類接種對象、國籍航空機組員及孕婦的間隔至少28天後接種外，其餘對象均調整兩劑接種間隔為10至12週，請鄉親依此時間預約接種。

衛生局說明，各合約院所目前仍在施打已預約的AZ疫苗中，且考量空間及量能限制，需整體控制其施打計畫，經與各院所溝通協調與調查，各院所的施打時間不一，請鄉親視依時序去預約。