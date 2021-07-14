抗疫15個月「以院為家」　榮總桃園分院護理師鄒芳榆最掛念寶貝兒

▲榮總桃園分院負壓隔離餅房專任護理師鄒芳榆，從去年疫情至今為照顧患者，長達15個月間經常連續1個月未返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北榮總桃園分院護理師鄒芳榆，去年初調任負壓隔離病房擔任專任護理師，因要負責照顧確診患者，身著全身防護衣在第一線照顧患者，為避免感染病毒給家人，長達15個月以院為家，甚至多次連續1個月都未曾返家。鄒芳榆說，照顧患者是護理師職責，只是無法照顧5歲大寶貝兒子，感覺很不捨；院長盧星華表示，全體醫護同仁在防疫期間，均秉持「捨我其誰」態度全心投入醫療與抗疫工作，鄒芳榆以院為家，其服務熱忱實為護理師之典範。

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▲榮總桃園分院負壓隔離餅房專任護理師鄒芳榆，為照顧患者，經常全身防護裝備，唯一可辨識的就是身上寫的名字，讓患者可以清楚辨識護理師身分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台北榮總桃園分院負壓隔離病房專任護理師鄒芳榆，從去年初調任負壓隔離病房擔任專任護理師，因疫情吃緊，從去年3月至今年6月底，為照顧新冠肺炎確診患者，曾有3次連續1個多月以院為家。



桃園分院院長盧星華指出，該院在3年前成立負壓隔離病房，目前有5間病房，去年初，鄒芳榆調任負壓隔離病房專任護理師，該院陸續有新冠肺炎病患住進負壓隔離病房，鄒芳榆與同仁輪流進入照顧，每人1班8小時穿著全身防護裝備在病房中穿梭照顧患者，讓每位病人獲得最完善與貼心照顧，她們只有在餐飲、如廁才會脫下防護裝備稍作喘息，每次脫下防護裝備後，臉上盡是汗水與壓痕，全身猶如洗三溫暖一般都溼透了，非常辛苦。

▲榮總桃園分院負壓隔離餅房專任護理師鄒芳榆以院為家，唯有下班或餐飲時可脫下口罩稍作喘息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄒芳榆則說，為照顧患者，常常不能返家與家人團聚，最讓她掛念的是5歲大的寶貝兒子，去年把孩子放在娘家，請母親幫忙照顧，讓她在照顧病患期間，為避免將病毒帶出醫院傳染給家人，幾乎都住在醫院宿舍，平常只能以手機視訊通話，來表達對家人，尤其是對兒子的思念。

最近，鄒芳榆為專心照顧病患，自5月24日住進宿舍，直到6月29日病人出院了，經過院方採檢，採檢結果確定為陰性後才能返家，同事問她為何願意付出這麼多，鄒芳榆淡淡地說：「護理師精神就是將真誠的愛心無私奉獻給每一位需要照顧的人」。

院長盧星華強調，非常肯定每位醫護同仁無私的付出，桃園分院全體同仁皆秉持「捨我其誰」的態度，全心投入醫療與抗疫工作。鄒芳榆護理師無私奉獻給病患與醫院，高度責任感與服務熱情表現，足以作為現代護理師之典範。

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