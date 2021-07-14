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社會 社會焦點 保障人權

2屁孩開賓士撞路旁2轎車　嘻笑喊「漏油了！快爆炸了」落跑

▲桃園市中壢區12日下午在普忠路發生黑色賓士車疑因變換車道不當撞上路旁停放2輛轎車，造成3輛車嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區12日下午在普忠路發生黑色賓士車疑因變換車道不當，撞上路旁停放2輛轎車，造成3輛車嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區普忠路12日下午發生黑色賓士車撞上路旁2輛停放轎車，肇事賓士車被查出是權利車，2名少年闖禍後居然未戴口罩下車，還嘻笑高喊「漏油啦！快爆炸了」隨即落跑，受害車主發現愛車幾乎全毀氣得報警，並將行車紀錄器影片上傳臉書，請網友幫忙揪出2少。中壢警分局指出，已鎖定涉案2少年到案說明，以釐清肇事責任歸屬。

▲桃園市中壢區12日下午在普忠路發生黑色賓士車疑因變換車道不當撞上路旁停放2輛轎車，受害車主上網公布肇事者影像。（圖／翻攝自臉書）

▲桃園市中壢區12日下午在普忠路發生黑色賓士車疑因變換車道不當撞上路旁停放2輛轎車，受害車主上網公布肇事者影像。（圖／翻攝自臉書）

中壢警分局調查，肇事的黑色賓士車12日傍晚5時許，從中壢區普忠路往榮民南路方向行駛，疑似天雨路滑且變換車道不慎，直接撞上路旁停車格轎車，還波及前方另一輛轎車，其中夾在中間停車格白色轎車嚴重受損，事故發生後，賓士車下來2名少年，一陣嘻笑後還高喊「漏油了！快爆炸了！」隨即拔腿落跑。

▲桃園市中壢區12日在普忠路發生黑色賓士車撞上路旁停放2輛轎車，其中鈴木轎車嚴重扭曲變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區12日發生黑色賓士車撞上路旁停放2輛轎車，其中中見鈴木轎車嚴重扭曲變形。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

中壢警分局交通分隊據報後到場，發現賓士車頭幾乎全毀，中間白色轎車遭高速追撞，車身嚴重扭曲變形，另一輛被波及田轎車，車身也多處受損，現場零件散落一地；警方通知3輛車車主說明，其中賓士車被查出是轉手多次之權利車，原楊姓車主聲稱早已不是車主，沒有必要幫肇事者擦屁股。

▲桃園市中壢區12日下午在普忠路發生黑色賓士車疑因變換車道不當撞上路旁停放2輛轎車，賓士車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調閱現場附近監視畫面，並連絡中間的權利車主，發現肇事落跑的是張姓與劉姓少年，2人都未成年更無駕照，其中張姓少年辯稱，賓士車是其國中同學劉姓少年開的，當天肇事時認為是單純擦撞車禍，所以才雙雙離開。警方還查出，劉姓少年是通報失蹤人口，將通知劉姓少年到案說明，以釐清賓士車事故肇事責任。

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