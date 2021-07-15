快訊／大雷雨轟雲嘉南！旺盛對流移入23區迎「打雷、閃電、暴雨」

記者李宜秦／台北報導

今日各地持續高溫炎熱，午後將有雷雨發生，其中南高屏雨勢最為明顯。中央氣象局發布大雨特報，另針對「雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。

▲氣象局針對雲嘉南發布大雷雨訊息。（圖／記者謝盛帆攝）

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▲雲嘉南將有大雷雨發生。（圖／氣象局）

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

▲今日各地山區、西半部平地午後有雷雨。（圖／氣象局）

氣象局預報員謝佩芸表示，今日各地中午高溫32到35度，大台北盆地、宜花東等局部地區有36度以上高溫。由於今日吹東風，搭配南邊水氣，花東、恆春半島今日陸續有雨，且東風遇到台灣地形產生繞流，因此中南部沿海清晨也有短暫雨。

在今日午後各地山區都可能有午後對流發展，西半部平地將有午後雷雨，南高屏、西半部近山區鄉鎮的雨勢都較為明顯，也可能出現雷擊強降風等劇烈天氣，外出需多加留意。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）