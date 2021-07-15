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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

BNT談妥前一刻「行政院高層1句話」　台積電、鴻海炸鍋了！

▲▼立委高虹安。（圖／翻攝自高虹安臉書）

▲立委高虹安。（圖／翻攝自高虹安臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

台積電、鴻海（永齡基金會）採購1,000萬劑BNT疫苗，捐贈給政府，消息振奮人心。不過，民眾黨立委高虹安爆料，合約要畫押前，行政院發言人羅秉成卻提了一項要求，政治考量問題讓2間企業瞬間「炸鍋」，也令人感到灰心。

高虹安13日在東森節目《關鍵時刻》爆料BNT疫苗採購過程，由於蔡政府抗拒與上海復星接觸，因此授權台積電、鴻海，作為談判代表，過程中提了許多要求，例如瓶身包裝不能有「復必泰」等等，試探著上海復星的底線，也希望是由華航派機做疫苗運送。

她表示，台積電、鴻海、上海復星、BNT與裕利等廠商，簽訂了採購合約，等到疫苗真的買進來，再由CDC出面，與廠商簽訂接受「捐贈合約」，並承擔相當責任。可以看出，兩家企業對於採購疫苗事項頗上心，也是真的希望能談妥合約。

▲郭台銘。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲鴻海創辦人郭台銘做為主帥，衝到第一線談購買疫苗合約。（圖／資料照）

沒想到，因為台積電、鴻海的法務代表洽談合約時，使用的是「Taiwan R.O.C」的字眼，行政院發言人羅秉成看到後，覺得有「台灣地區」的字眼出現，就揪出來這一點「這樣不行」，讓台積電及鴻海瞬間炸鍋。

高虹安就說，「台灣地區」這四個字，是出現在上海復星去證交所公告的內容當中，而依據台灣法規資料庫的內容，《 台灣地區與大陸地區人民關係條例》當中，用詞就是台灣地區、大陸地區。

她指出，台積電、鴻海的企業代表盡力爭取，合約當中並沒有賣台、出賣主權，也沒有出賣任何國家尊嚴，就是很正常的國際交易契約，結果兩家企業努力爭取，鴻海創辦人郭台銘還做為主帥衝到第一線，最後卻好像花了90％的時間，在處理政治考量，不免讓人灰心，「真的不懂的是，為什麼我們政府有這麼多考量？」

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