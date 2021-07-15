快訊／疫苗接種劑次人口比破17％　蔡英文7月底涵概率25％可望達標

記者蔡文鈴／台北報導

中央疫苗預約平台本周正式上線，16日開始進行大規模接種，力拚總統蔡英文宣示7月底前達到25％的疫苗涵蓋率。衛福部今（15）日赴行政院會報告，目前已施打408.4萬劑，疫苗接種劑次人口比17.39％。

截至14日前統計，疫苗施打執行率​，已配撥481萬8510劑，已使用387萬2192劑，​施打率80.4%。「第一類」醫事人員52.4萬人接種、接種率90.3％；「第二類」中央及地方政府防疫人員17.9萬人接種、接種率89％；「第三類」高接觸風險第一線工作人員6.5萬人接種、接種率66.3％。；「第四類」因特殊情形需要出國者0.15萬人接種、接種率71.6%。

「第五類」機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者與洗腎患者35.3萬人接種、接種率60.2%；孕婦2.7萬人接種、接種率15％；「第七類」維持國家安全及社會機能正常運作者67.9萬人接種、接種率55.4％。75歲以上長者98.5萬人接種、接種率52.6％；65歲-74歲132.6萬人接種、接種率52.6％。

衛福部表示，我國新冠肺炎疫苗近期密集到貨，將全力加速進行大規模疫苗接種作業；本週已開放全國18歲(含)以上之民眾至「COVID-19公費疫苗預約平臺」進行意願登記，並通知符合接種資格的民眾進行預約，預計本月底全國疫苗涵蓋率將達25%。

▼衛福部統計疫苗施打狀況。（圖／衛福部提供）

