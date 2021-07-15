咖哩這樣煮超好吃！網激推小撇步：很快就入味

▲咖哩飯內可以加入相當多食材，不容易有違和感。（圖／記者謝承恩攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

咖哩是相當平易近人的一道料理，簡單好上手的特性，受到不少家庭主婦喜愛，不過，要煮出一道美味的咖哩就沒有這麼簡單了，有網友PO文詢問，雖然自己煮的咖哩已經很好吃，但還是離外面餐廳賣的差一點，不知道有沒有什麼秘訣，可以讓咖哩變得更好吃，引起網友一陣熱議。

原PO 日前在PTT八卦板以「咖哩要怎麼煮才好吃」為題發文指出，洋蔥、蒜頭、馬鈴薯、紅蘿蔔、蘋果、巧克力、牛奶，這些配料再加上超市的咖哩塊，就可以煮出好吃的咖哩，「可是離外面賣的等級還是差了一點，咖哩要怎麼煮才好吃？」

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對此，不少網友提供自己的小撇步，「如果有壓力鍋很快就入味了」、「牛肋條先煎過再用牛油炒洋蔥」、「洋菇和雞腿肉」、「材料都要炒過，加黑巧克力」、「放隔夜或是用電鍋悶才會入味」、「肉可用豬梅花或牛肉帶筋的，先醃過」、「放三種不同口味的咖喱塊」、「肉先煎到上色，再用炒過肉的油炒洋蔥，再下其他料拌炒一下，才加水煮」、「加優格或黑巧克力，咖哩先炒過會比較香」。

據本站報導《咖哩怎麼煮才內行？日本網友密傳「神奇湯底」曝光…18萬人讚爆》，一名日本網友分享自己煮咖哩的方法，先將基本的蘿蔔、馬鈴薯及雞肉放入鍋中，直接以「果菜汁」代替水加入，最後放上咖哩塊熬煮，瞬間形成了一鍋濃郁的果菜汁口味咖哩，看起來非常下飯。