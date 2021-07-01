竹科女確診！公司604人急快篩　同事、家人13匡列「足跡跨3縣市」

▲相關竹市足跡已啟動公共場所全面消毒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中央流行疫情指揮中心公布，新竹市今新增1名COVID-19確診個案，案14925。新竹市長林智堅說明，案14925為30多歲女性，有新北市跟宜蘭縣活動史，出現症狀後PCR確診陽性，該案為竹科從業人員，公司已啟動全面快篩604人，結果全數陰性，也已匡列同事、家人共13位接觸者居家隔離，相足跡已啟動公共場所全面消毒。

林智堅表示，案14925目前匡列新竹同住室友2人、公司同事3人、男友及男友家人5人、宜蘭家人3人，共13人居家隔離，目前PCR一採11人為陰性、2人等待採檢結果。其足跡場所全面消毒中。

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由於個案活動範圍擴及新北，感染源目前仍與新北市衛生局、警察局合作調查中，林智堅也因此再次呼籲，疫情不容鬆懈，全國三級警戒期間，請民眾務必要遵守「非必要不外出」原則，盡可能避免跨縣市移動，有不適應盡快就醫，有需要應依照醫生指示盡速採檢。



林智堅指出，依照指揮中心指示，5月9日之前施打第一劑的新竹市民，請向台大新竹醫院或是馬偕醫院電話預約；5月9日之後施打的人員，請等候通知，後續再依照CDC指示來預約，呼籲符合資格的民眾、醫事人員，盡速預約第二劑疫苗，增加整體防疫力。